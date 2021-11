Jadwal Liga 1 Ahad 28 November: 4 Laga, Persib dan Persebaya Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Ahad, 28 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-14. Ada empat laga yang akan berlangsung hari ini.

Jadwal Liga 1 hari ini dibuka pada 15:15 WIB dengan laga Persita Tangerang vs PSS Sleman. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, dengan disiarkan langsung Ochannel.

Persita akan berjuang bangkit setelah dihantam Persebaya 0-4. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 19, unggul tiga poin dari lawannya yang terus bermain seri dalam dua partai terakhirnya.

Pada 18:00 WIB, laga Barito Putera vs Madura United akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman. Ini akan jadi pacuan menjauhi zona degradasi.

Barito Putera, yang pekan lalu dikalahkan Arema FC 2-1, menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 12, hanya unggul dua poin dari Persik Kediri di zona merah. Madura United setingkat di atasnya dengan nilai 14.

Pada 18:15 WIB, partai Persik Kediri vs Persebaya Surabaya dimainkan di Stadion Manahan Solo. Laga ini akan disiarkan langsung Indosiar.

Persik masih terpuruk di zona degradasi dengan nilai 10, tertinggal 13 poin dari lawannya yang ada di posisi keenam.

Selanjutnya, pada 20:45 WIB, laga Persib Bandung vs Arema FC akan menutup rangkaian jadwal hari ini. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman dengan disiarkan oleh Indosiar.

Persib Bandung kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 28. Bila memenangi laga ini mereka akan naik ke puncak menggeser Bhayangkara FC yang mengemas nilai 30.

Arema FC, yang ada di posisi ketiga, berpeluang menggeser lawannya dari urutan dua besar bila menang. Tim Singo Edan hanya terpaut dua angka dari Maung Bandung.

Jadwal Liga 1 Ahad, 28 November 2021

15:15 Persita Tangerang vs PSS Sleman (Ochannel)

18:00 Barito Putera vs Madura United (vidio)

18:15 Persik Kediri vs Persebaya (Indosiar)

20:45 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar).

