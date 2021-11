Klasemen Liga Italia Pekan Ke-14: Napoli Mapan, Roma Menang, Milan Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-14, Senin dinihari, 29 November 2021, diwarnai kemenangan Napoli dan AS Roma. Sedangkan AC Milan keok.

Napoli mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Liga Italia seusai melumat Lazio 4-0 di Stadion Diego Armando Maradona. Mereka bangkit dari kekalahan yang mereka derita kontra Inter Milan sepekan lalu.

Tim besutan Luciano Spalletti hanya butuh waktu tujuh menit sejak sepak mula untuk membuka keunggulan melalui Piotr Zielinski, yang tiga menit kemudian digandakan oleh Dries Mertens memanfaatkan umpan Lorenzo Insigne.

Napoli relatif mampu mencengkeram jalannya pertandingan dan menambah lagi margin keunggulan mereka pada menit ke-29 lewat gol kedua Mertens, saat gelandang Belgia itu melepaskan tembakan jarak jauh demi melesakkan bola ke pojok kiri atas gawang tim tamu.

Kemenangan Napoli digenapi menjadi 4-0 oleh Fabian Ruiz yang turut mencatatkan namanya di papan skor hanya lima menit jelang bubaran waktu normal.

Napoli mantap di puncak klasemen dengan koleksi 35 poin, unggul tiga poin atas AC Milan yang kalah di laga lebih awal serta empat poin dari juara bertahan Inter Milan di posisi ketiga.

Sementara Lazio, melorot dengan sendirinya ke urutan kedelapan klasemen, karena kalah selisih gol dibandingkan Fiorentina dan Juventus meski sama-sama memiliki 21 poin, demikian catatan laman resmi Liga Italia.

Dalam pertandingan lain yang dilangsungkan lebih awal di Olimpico, Roma melanjutkan tren positif mereka untuk meraih dua kemenangan beruntun dengan mengatasi Torino 1-0.

Tammy Abraham menjadi pencetak gol semata wayang kemenangan anak-anak asuh Jose Mourinho menyelesaikan umpan terobosan Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-32.

Roma tak beranjak dari posisi kelima dengan 25 poin, tetapi mereka menjaga diri dalam persaingan menembus empat besar yang hanya berjarak tiga poin di atasnya.

Dalam laga lain, AC Milan takluk 1-3 saat menjamu Sassuolo. Meraih gol lewat Alessio Romagnoli, Milan kebobolan oleh gol Gianluca Scamacca, Simon Kajer (bunuh diri), dan Domenico Berardi.

Pemain Milan Alessio Romagnoli mendapat kartu merah pada menit ke-77, saat kedudukan sudah menjadi 1-3.

Hasil Liga Italia Pekan Ke-14

Udinese vs Genoa 0-0

AC Milan vs Sassuolo 1-3

Spezia vs Bologna 0-1

AS Roma vs Torino 1-0

Napoli vs Lazio 4-0.

Hasil hari sebelumnya:

Empoli vs Fiorentina 2-1

Sampdoria vs Verona 3-1

Juventus vs Atalanta 0-1

Venezia vs Inter Milan 0-2.

Klasemen Liga Italia

