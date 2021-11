Jadwal Liga 1 Senin 29 November: Borneo FC vs Persija Jakarta Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-14 akan kembali hadir pada Senin, 29 November 2021. Ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni Borneo FC vs Persija Jakarta.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Moch Subroto Magelang, mulai 20.45 WIB. Stasiun televisi Indosiar akan menayangkannya secara langsung.

Persija Jakarta akan berjuang bangkit setelah dikalahkan Bali United (0-1) di laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 18.

Borneo FC terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka menempati posisi lebih baik dari lawannya, yakni di posisi kedelapan dengan nilai 19.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-14

Jumat, 26 November 2021

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang 0-0.

Sabtu, 27 November 2021

Tira Persikabo vs Persela Lamongan 3-2

PSM Makassar vs Persipura 1-1.

Ahad, 28 November 2021

Persita Tangerang vs PSS Sleman 1-0

Barito Putera vs Madura United 0-3

Persik Kediri vs Persebaya 0-0

Persib Bandung vs Arema FC 0-1.

Senin, 29 November 2021

20:45 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Selasa, 30 November 2021

20:45 Bali United vs Persiraja (Indosiar).

Klasemen Liga 1

