Jadwal Liga 2 Senin 29 November: Penentuan Nasib Semen Padang, Juga Ada Persis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 akan memasuki pekan ke-10 atau pekan terakhir babak penyisihan grup. Pada Senin ini, 29 November 2021, akan hadir tiga pertandingan.

Dua pertandingan itu akan tersaji dari Grup A. Laga Semen Padang vs KS Tiga Naga akan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, mulai 15:15 WIB. Sedangkan partai PSPS Riau vs Babel United dijadwalkan digelar di tempat sama pada 20:30 WIB.

Dari grup A, dua tiket babak 8 besar sudah direbut Sriwijaya FC, yang menjadi juara grup), dan PSMS Medan. Partai pekan ke-10 dari grup ini hanya akan jadi penentuan tim yang terdegradasi.

Saat ini, Semen Padang menjadi yang paling terancam. Tim itu ada di posisi terbawah klasemen dengan nilai 7, di bawah Babel United (9) dan Tiga Naga (8). PSPS (12) sudah dipastikan aman dari jerat degradasi.

Semen Padang dipastikan akan jatuh ke Liga 3 bila kalah dalam pertandingan nanti. Namun mereka bisa selamat bila menang dan dalam skenario ini Tiga Naga yang kemudian akan terdegradasi.

Babel United diuntungkan karena dua rivalnya akan saling berhadapan. Apapun yang terjadi mereka akan bisa selamat.

Jadwal lainnya hari ini adalah Persis Solo vs PSCS Cilacap yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, mulai 18:15 WIB. Kedua tim bersaing di Grup C.

Persis Solo saat ini sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. PSCS ada di posisi ketiga dengan nilai 13, tertinggal tiga poin dari PSIM Yogyakarta. PSCS bisa lolos bila menang asalkan PSIM, yang kalah head-to-head, kalah dalam laga pekan ke-10 ini.

Jadwal Liga 2 Senin 29 November 2021

15:15 Semen Padang vs KS Tiga Naga (Vidio)

18:15 Persis Solo vs PSCS Cilacap (Vidio)

20:30 PSPS Riau vs Babel United (Vidio).

