Klasemen Liga 2 Pekan Ke-10 Setelah PSCS Cilacap Kalahkan Persis Solo 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Persis Solo kalah 1-2 dari PSCS Cilacap saat menjalani laga terakhirnya di Grup C Liga 2 di Stadion Manahan Solo, Senin, 29 November 2021.

Hasil itu tak berpengaruh pada posisi Persis Solo yang sudah lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup. Sedangkan bagi PSCS Cilacap, kemenangan ini membuka peluang lolos.

PSCS tampil menekan dan mampu unggul dua gol lewat Muhamad Kasim Botan (menit 45+4) dan Ismail Haris (63). Persis kemudian meraih satu gol lewat Alberto Goncalves (70). Gol Persis tercipta setelah pemain PSCS, Rendi Saputra, terkena kartu merah.

Hasil ini tak mengubah posisi Persis Solo. Mereka memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 18. PSCS Cilacap naik ke posisi kedua dengan nilai 16, sama dengan PSIM Yogyakarta yang turun ke posisi ketiga.

PSIM baru akan bermain melawan Persijap Jepara, Selasa, 30 November. Mereka akan lolos ke 8 besar bila bisa menang. Bila PSIM kalah, maka PSCS yang akan lolos berkat keunggulan head-to-head.

Sebelumnya, di Grup A, Semen Padang FC berhasil selamat dari jerat degradasi setelah mengalahkan KS Tiga Naga dengan skor 1-0. Hasil itu sekaligus membuat Tiga Naga lengser ke Liga 3.

Hasil dan Jadwal Liga 2 Senin 29 November 2021

Semen Padang vs KS Tiga Naga 1-0

Persis Solo vs PSCS Cilacap 1-2.

20:30 PSPS Riau vs Babel United (Vidio).

