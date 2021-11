Ballon d'Or 2021: Robert Lewandowski Raih Striker of The Year

TEMPO.CO, Paris - Robert Lewandowski meraih penghargaan Striker of the Year dalam malam penghargaan Ballon d'Or 2021. Penghargaan ini diberikan pertama kalinya dalam gelaran Ballon d'Or. Selain Striker of the Years, ada juga penghargaan untuk kategori baru yaitu klub.

"Saya sangat senang dengan piala ini. Saya tahu apa artinya siap untuk mencetak gol. Semua yang saya lakukan, saya harus berterima kasih kepada rekan satu tim, pelatih, dan staf saya. Tanpa mereka, sulit untuk berada di depan," katanya setelah menerima penghargaan Senin malam 29 November 2021 waktu setempat.

Robert Lewandowski adalah striker Bayern Munchen. Ia sukses meraih 9 gol hingga pekan kelima Liga Champions. Lewandowski adalah sosok yang diunggulkan dalam penghargaan Ballon d’Or 2021.

INDEPENDENT.CO.UK

