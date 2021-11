Jadwal Liga 2 Selasa 30 November: Penentuan Nasib PSG Pati dan PSIM

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Selasa, 30 November 2021, akan menampilkan lima pertandingan pekan ke-10. Nasib PSG Pati di kompetisi kasta kedua Indonesia itu akan ditentukan, sedangkan PSIM Yogyakarta bisa lolos ke babak 8 besar.

PSG Pati akan bertanding melawan Hizbul Wathan FC di Stadion Manahan Solo, mulai 15:15 WIB. Pemenang di laga ini akan selamat, sedangkan yang kalah akan terdegradasi.

Kedua tim bersaing di Grup C. Hizbul Wathan ada di posisi terbawah (6) dengan nilai 3, PSG Pati setingkat di atasnya dengan nilai 4.

PSG sebenarnya sudah mengumpulkan nilai 8. Tapi, mereka dihukum Komite Disiplin PSSI dengan pemotongan poin 3 karena menurunkan pemain yang sedang dihukum saat melawan Persis Solo. Dalam laga yang berakhir 1-1 itu, PSG juga dinyatakan kalah 0-3.

Hari ini, PSIM Yogyakarta berpeluang lolos ke babak 8 besar, menyusul Persis Solo dari Grup C. Mereka hanya membutuhkan hasil seri saat melawan Persijap Jepara.

Persekat Tegal, di Grup B, akan menjaga peluang lolos saat melawan Dewa United. Mereka kini mengemas nilai 17, sama dengan RANS Cilegon FC, yang baru bermain melawan PSKC Cimahi, Rabu. Dewa Untid sudah lolos dari grup ini.

Dalam laga lain, Sriwijaya FC dan PSMS Medan yang sudah sama-sama lolos dari Grup A akan saling berhadapan. Sriwijaya sudah memastikan diri menjadi juara grup dengan 20 poin, unggul 4 angka dari lawannya.

Jadwal Liga 2 pekan ke-10 Selasa, 30 November 2021:

15:15 PSG Pati vs Hizbul Wathan FC (Indosiar)

15:15 Dewa United vs Persekat (Vidio)

18:15 Persijap vs PSIM Yogyakarta (Vidio)

18:15 Sriwijaya FC vs PSMS Medan (Vidio)

20:30 Perserang vs Badak Lampung (Vidio).

