Klasemen Liga 2 Pekan Ke-10: PSG Pati Lolos dari Degradasi, Persekat Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 2 pekan ke-10 tersaji pada Selasa, 30 November 2021. Dalam laga yang berlangsung sore hari, PSG Pati selamat dari degradasi, sedangkan Persekat Tegal membuka peluang lolos ke babak 8 besar.

Inilah ringkasannya:

PSG Pati vs Hizbul Wathan FC 1-1

Kedua tim bertarung untuk terakhir kalinya di Grup C. Hasil 1-1 yang tercipta di Stadion Manahan, Solo, itu membuat PSG Pati selamat dari degradasi dan Hizbul Wathan jatuh ke Liga 3.

PSG Pati unggul lebih dahulu lewat gol Dadang Apridianto. Hizbul Wathan membalas lewat gol Eka Pratama.

Hasil ini tak mengubah posisi kedua dalam klasemen Grup G. Hizbul Wathan terdegradasi karena menempati posisi terbawah dengan nilai 4, tertinggal satu poin dari PSG Pati.

Hizbul Wathan menyusul Tiga Naga dan Badak Lampung yang sudah lebih dahulu terjerumus ke Liga 3.

Dewa United vs Persekat Tegal 0-1

Laga di Grup B ini sudah tak berpengaruh bagi Martapura Dewa United yang sudah lolos sebagai juara grup. Bagi Persekat Tegal, kemenangan 1-0 membuat mereka berpeluang lolos ke babak 8 besar.

Persekat unggul berkat gol Agung Supriyanto. Hasil ini mengantar Persekat naik ke posisi kedua klasemen dengan nilai 20.

Mereka unggul tiga poin dari RANS Cilegon FC yang baru akan bermain PSKC Cimahi, Rabu besok. Bila RANS menang, maka klub milik Raffi Ahmad itu yang akan lolos ke babak 8 besar.

Jadwal Liga 2 berikutnya Selasa ini, 30 November 2021:

18:15 Persijap vs PSIM Yogyakarta (Vidio)

18:15 Sriwijaya FC vs PSMS Medan (Vidio)

20:30 Perserang vs Badak Lampung (Vidio).

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Jadwal Liga 2 serta klasemen