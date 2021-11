Rekap Hasil Bola Rabu Dinihari 1 Desember: Liga Inggris dan Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari, 1 Desember 2021, menampilkan rangkaian pertandingan dari Liga Inggris dan Liga Italia. Newcastle United kembali gagal menang, sedangkan Juventus mampu meraih poin penuh.

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris

Newcastle United ditahan Norwich City 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-14 di St James Park.

Newcastle harus bermain dengan 9 orang sejak menit kesembilan karena Ciaran Clark mendapat kartu merah. Mereka unggul berkat gol penalti Callum Wilson, tapi gagal menang karena gol Teemu Pukki.

Newcastle masih harus kembali menantikan kemenangan pertamanya. Mereka terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 7. Norwich juga masih berada di zona degradasi, posisi ke-18, dengan nilai 10.

Dalam laga lain, Leeds United menang 1-0 atas Crystal Palace. Kemenangan itu dipastikan gol Rafinha.

Leeds menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 15. Palace di posisi ke-12 dengan nilai 16.

Hasil Liga Inggris selengkapnya:

Newcastle United vs Norwich City 1-1

Leeds United vs Crystal Palace 1-0.

Liga Italia

Juventus mampu kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan tuan rumah Salernitana 2-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-15.

Paulo Dybala mencetak satu gol dan gagal memanfaatkan penalti menjadi gol lainnya. Sedangkan gol kedua Juve diceploskan Alvaro Morata.

Juve, yang bangkit setelah dikalahkan Atalanta 0-1,menempati posisi keenam klasemen dengan 24 poin. Salernitana tetap di dasar klasemen dengan nilai 8.

Dalam laga lain, Atalanta mengalahkan Venezia 4-0, Fiorentina menekuk Sampdoria 3-1. Sedangkan Verona bermain imbang 0-0 dengan Cagliari.

Hasil selengkapnya

Atalanta vs Venezia 4-0

Fiorentina vs Sampdoria 3-1

Salernitana vs Juventus 0-2

Verona vs Cagliari 0-0.

Baca Juga: Klasemen Liga 1 Setelah Jadwal Pekan Ke-14 Usai

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.