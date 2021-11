Jadwal Liga 2 Rabu 1 Desember: Penentuan Nasib RANS Cilegon FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Rabu, 1 Desember 2021, akan kembali menampilkan rangkaian laga pekan ke-10. Akan jadi penentuan nasib RANS Cilegon FC.

RANS Cilegon FC saat ini menempati posisi ketiga klasemen Grup B dengan nilai 17. Tim milik Raffi Ahmad itu berada di bawah Dewa United yang sudah lolos ke babak 8 besar (22 poin) dan Persekat Tegal 20).

RANS Cilegona FC membutuhkan kemenangan saat melawan PSKC Cimahi di Stadion Madya Senayan, Rabu sore ini. Bila poin penuh didapat, tim asuhan Rahmad Darmawan itu akan memiliki nilai sama dengan Persekat dan berhak lolos berkat rekor head-to-head lebih baik dari Persekat.

Hari ini juga akan ada laga perebutan dua tiket babak 8 besar dari Grup C. Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan akan berlangsung 15:15 WIB dan laga Sulut United vs Kalteng Putra pada 18:15.

Saat ini Kalteng Putra memuncaki klasemen dengan nilai 13, diikuti Mitra Kukar, Persewar Waropen, Sulut United, dan Persiba Balikpapan yang sama-sama mengemas nilai 12.

Bila menang hari ini, Kalteng Putra akan lolos. Sedangkan bagi Mitra Kukar, Persiba, dan Sulut United kemenangan belum tentu mampu membuat lolos. Mereka harus hitung-hitungan rekor head-to-head dan selisih gol dengan rivalnya.

Jadwal Liga 2, Rabu, 1 Desember 2021:

15:15 RANS Cilegon FC vs PSKC Cimahi (Ochannel)

15:15 Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan (Vidio)

18:15 Sulut United vs Kalteng Putra (Vidio).

