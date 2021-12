Jadwal Bola Rabu 1 Desember: Liverpool, Chelsea, PSG, Madrid, Milan, Inter

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 2 Desember 2021, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri juga ada Liga 2 dan Liga 1.

Jadwal Liga Inggris sudah memasuki pekan ke-14. Kamis dinihari nanti akan hadir 6 pertandingan, termasuk Southampton vs Leicester City, Watford vs Chelsea, dan Aston Villa vs Manchester City. Selain itu ada partai Everton vs Liverpool yang disiarkan langsung SCTV.

Liga Italia akan menghadirkan jadwal pekan ke-15. Dinihari nanti antara lain akan hadir Inter Milan vs Spezia, Bologna vs AS Roma, Genoa vs AC Milan, dan Sassuolo vs Napoli.

Liga Spanyol akan menampilkan satu laga tunda, yakni Real Madrid vs Athletic Bilbao. Adapun dari Liga Perancis akan berlangsung jadwal pekan ke-16, termasuk PSG vs Nice.

Di Liga 2 hari ini ada RANS Cilegon FC yang akan melawan PSKC Cimahi. RANS membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 8 besar. Jadwal Liga 1 baru akan dimulai Kamis, 2 Desember.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 1 Desember 2021

Liga 2

(Pekan ke-10)

15:15 Rans Cilegon FC vs PSKC Cimahi (Ochannel)

15:15 Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan (Vidio)

18:15 Sulut United vs Kalteng Putra (Vidio).

Kamis, 2 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-14, live Mola TV)

02:30 WIB: Southampton vs Leicester City

02:30 WIB: Watford vs Chelsea

02:30 WIB: West Ham vs Brighton & Hove Albion

02:30 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Burnley

03:15 WIB: Aston Villa vs Manchester City

03:15 WIB: Everton vs Liverpool (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-15)

00.30 WIB: Inter Milan vs Spezia (RCTI dan beIN Sports 1)

00.30 WIB: Bologna vs AS Roma (beIN Sports 2)

02.45 WIB: Genoa vs AC Milan (beIN Sports 2)

02.45 WIB: Sassuolo vs Napoli (beIN Sports Connect).

Liga Spanyol

00:30 Real Madrid vs Athletic Bilbao

Liga Prancis

(Pekan ke-16)

01:00 Angers vs Monaco

01:00 Brest vs St Etienne

01:00 Metz vs Montpellier

01:00 Strasbourg vs Bordeaux

01:00 Troyes vs Lorient

03:00 Clermont vs Lens

03:00 Lyon vs Reims

03:00 Nantes vs Marseille

03:00 Rennes vs

03:00 Paris Saint Germain vs Nice.

Liga 1

(Pekan ke-15)

15:15 Persipura vs Bhayangkara FC (Ochannel)

20:30 Persela vs PSM Makassar (Indosiar).

Liga 2

(Pekan ke-10)

15:15 Persewar vs PSBS Biak (Vidio).

