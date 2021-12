Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-14: Chelsea, Manchester City, Liverpool Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-14 tersaji pada Kamis dinihari, 2 Desember 2021. Chelsea, Manchester City, dan Liverpool sama-sama menang.

Chelsea menang 2-1 di markas Watford, Stadion Vicarage Road. Gol The Blues dicetak Mason Mount dan Hakim Ziyech. Sedangkan gol Watford diceploskan Emmanuel Dennis.

Chelsea tetap memimpin klasemen dengan nilai 33 poin, hanya unggul satu poin atas City dan dua poin dari Liverpool.

Man City menang 2-1 di kandang Aston Villa. Hasil itu sekaligus menjadi kekalahan pertama bagi pelatih Aston Villa, Steven Gerrard, dalam tiga lag.

Gol Man City dicetak Ruben Dias dan Bernardo Silva. Gol Villa diceploskan Olie Watkins.

Dalam laga lain, Liverpool menang 4-1 di markas Everton. Mohamed Salah memborong dua gol, yang dilengkapi Jordan Henderson dan Diogo Jota. Gol Everton dicetak Demarai Gray.

Lanjutan jadwal Liga Inggris masih akan bergulir Jumat dinihari nanti, menghadirkan laga Tottenham Hotspur vs Brentford dan Manchester United vs Arsenal.

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-14:

Southampton vs Leicester City 2-2

Watford vs Chelsea 1-2

West Ham vs Brighton 1-1

Wolves vs Burnley 0-0

Aston Villa vs Manchester City 1-2

Everton vs Liverpool 1-4.

Jadwal Jumat dinihari, 3 Desember 2021

02:30 WIB: Tottenham Hotspur vs Brentford

03:15 WIB: Manchester United vs Arsenal (CTV).

Klasemen Liga Inggris



