Jadwal Bola Kamis 2 Desember: Man United vs Arsenal, Juga Ada Liga 1 dan Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 3 Desember 2021, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga 2, dan Liga 1.

Jadwal Liga Inggris sudah memasuki pekan ke-14. Malam ini ada laga Tottenham Hotspur vs Brentford dan Manchester United vs Arsenal (SCTV).

Liga Italia memasuki pekan ke-15. Dinihari nanti ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Torino vs Empoli dan Lazio vs Udinese.

Di Liga 2 hari ini menampilkan laga terakhir pekan ke-10. Persewar Waropen akan menghadapi PSBS Biak. Persewar berpelung lolos ke babak 8 besar bila menang.

Jadwal Liga 1 mulai memasuki pekan Pekan ke-15. Hari ini ada laga Persipura Jayapura vs Bhayangkara FC dan Persela Lamongan vs PSM Makassar.

Jadwal bola selengkapnya:

Kamis, 2 Desember 2021

Liga 1

(Pekan ke-15)

15:15 Persipura vs Bhayangkara FC (Ochannel)

20:30 Persela vs PSM Makassar (Indosiar).

Liga 2

(Pekan ke-10)

15:15 Persewar Waropen vs PSBS Biak (Vidio).

Jumat, 3 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-14, live Mola TV)

02:30 WIB: Tottenham Hotspur vs Brentford

03:15 WIB: Manchester United vs Arsenal (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-15)

00.30 WIB: Torino vs Empoli (beIN Sports 2)

02.45 WIB: Lazio vs Udinese (beIN Sports 2).

Liga 1

(pekan ke-15)

15:15 Persik vs Persita (Vidio)

18:15 PSIS vs PSS Sleman (Indosiar)

20:45 Persija vs Tira Persikabo (Indosiar).

Baca Juga: Pengawal Ronaldo Diselidiki, Dicurigai Bekerja Secara Ilegal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.