Manchester United Vs Arsenal, Mikel Arteta Tak Mau Sesumbar Soal Rekor Bagusnya

Penyerang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Manchester United lewat titik penalti dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 1 November 2020. Arsenal berhasil kalahkan Manchester United di Old Trafford setelah 14 tahun. Pool via REUTERS/Shaun Botterill