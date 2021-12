Klasemen Akhir Liga 2: Persewar Hanya Seri, Sulut United dan Persiba Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Persewar Waropen gagal lolos ke babak 8 besar Liga 2. Dalam laga terakhir babak penyisihan grup, di Stadion Batakan Balikpapan, Kamis, 2 Desember 2021, mereka ditahan PSBS Biak dengan skor 1-1.

Persewar Waropen sempat unggul lewat gol Mamadou Hady Barry pada menit ke-17. Tapi mereka kemudian kebobolan oleh gol Toumahuw Yacob Ronald pada menit ke-90.

Hasil ini menguntungkan Sulut United dan Persiba Balikpapan. Keduanya lolos ke babak 8 besar sebagai juara dan runner-up Grup D. Persewar finis di urutan ketiga dengan nilai 13, unggul selisih gol dari Kalteng Putra.

PSBS Bselamat dari gradasi dan finis di urutan kelima. Sedangkan Mitra Kukar jadi tim yang harus lengser ke Liga 3.

Rekap Hasil Liga 2 Pekan Ke-10

Kamis, 2 Desember 2021:

Persewar Waropen vs PSBS Biak 1-1.

Hasil Liga 2 Rabu, 1 Desember 2021:

Rans Cilegon FC vs PSKC Cimahi 3-0

Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan 0-1

Sulut United vs Kalteng Putra 2-0.

Hasil Liga 2 Selasa, 30 November 2021:

PSG Pati vs Hizbul Wathan FC 1-1

Dewa United vs Persekat 0-1

Persijap vs PSIM Yogyakarta 0-1

Sriwijaya FC vs PSMS Medan 1-2

Perserang vs Badak Lampung 1-0.

Hasil Senin, 29 November 2021:

Semen Padang vs KS Tiga Naga 1-0

Persis Solo vs PSCS Cilacap 1-2

PSPS Riau vs Babel United 1-0.

Klasemen Liga 2

Tim yang lolos ke babak 8 besar Liga 2

1. Sriwijaya FC (juara Grup A)

2. PSMS Medan (runner-up Grup A)

3. Dewa United (juara Grup B)

4. RANS Cilegon FC (runner-up Grup B)

5. PSIM Yogyakarta (juara Grup C)

6. Persis Solo ((runner-up Grup C)

7. Sulut United (juara Grup D)

8. Persiba Balikpapan (runner-up Grup D).

Tim Liga 2 yang terdegradasi ke Liga 3:

1. Babel United (dari Grup A)

2. Badak Lampung (dari Grup B)

3. Hizbul Wathan (dari Grup C)

4. Mitra Kukar (dari Grup D).

