Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan, West Ham Vs Chelsea dan Laga Perdana Rangnick

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini akan menyajikan sejumlah laga menarik. Selain pertemuan dua tim papan atas West Ham Vs Chelsea, akan tersaji pula laga perdana Ralf Rangnick sebagai manajer anyar Manchester United.

West Ham musim ini layak dianggap sebagai pembunuh para raksasa. Skuad asuhan David Moyes memiliki rekor baik kala menghadapi enam tim top Liga Inggris.

Mereka mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dan Liverpool di Liga Inggris dan menyingkirkan Manchester United di ajang Carabao Cup. The Hammers praktis hanya tak meraih kemenangan dari Manchester City karena kalah dengan skor tipis 1-2. Hasil itu pun membuat mereka kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan perolehan 24 angka.

Pada akhir pekan ini mereka akan menghadapi Chelsea yang merupakan pimpinan klasemen. Pada tengah pekan kemarin, The Blues dianggap menang karena beruntung dari Watford. Kai Havertz cs bermain buruk dan baru memastikan kemenangan melalui pemain pengganti Hakim Ziyech pada menit ke-72.

Laga menarik lainnya akan mempertemukan Manchester United dengan Crystal Palace. United akan menjalani laga perdana di bawah asuhan Ralf Rangnick setelah mereka meraih kemenangan pada laga kontra Arsenal dini hari tadi.

Selain itu, ada juga pertemuan antara dua tim yang tengah mencoba bangkit, Leicester City dengan Aston Villa. The Foxes sedang limbung karena hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir sementara Aston Villa baru saja mendapatkan kekalahan perdananya di bawah manajer baru Steven Gerrard.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-15 yang akan mulai digelar Sabtu malam besok:

Sabtu, 4 Desember 2021

19.30 WIB - West Ham vs Chelsea

22.00 WIB - Newcastle Vs Burnley

22.00 WIB - Wolves vs Liverpool

22.00 WIB - Southampton vs Brighton

Ahad, 5 Desember 2021

00.30 WIB - Watford vs Manchester City

21.00 WIB - Leeds United vs Brentford

21.00 WIB - Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB - Tottenham vs Norwich City

23.30 WIB - Aston Villa vs Leicester City

Selasa, 7 Desember 2021

03.00 WIB - Everton vs Arsenal

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris pekan ke-15 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Klub-klub besar seperti Chelsea, Manchester United, Liverpool dan Manchester City akan berkonsentrasi untuk laga Liga Champions pada tengah pekan depan.