Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Sociedad Vs Madrid dan Barcelona vs Betis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini akan diwarnai dua laga panas antar tim-tim papan atas. Real Madrid yang memuncaki klasemen akan bertandang ke markas Real Sociedad yang mnduduki posisi ketiga sementara Barcelona akan menjamu tim peringkat lima Real Betis.

Real Madrid menambah panjang rekor kemenangan beruntun mereka menjadi lima laga setelah mengalahkan Athletic Bilbao pada Kamis kemarin. Skuad asuhan Carlo Ancelotti saat ini cukup nyaman di puncak dengan perolehan 36 angka, unggul tujuh angka dari Atletico Madrid yang menyimpan satu pertandingan lebih sedikit.

Madrid akan menyambangi markas Real Sociedad yang pada akhir pekan kemarin merasakan kekalahan perdananya dari 14 laga terakhir. Musim ini Mikel Oyarzabal cs belum sekali pun menderita kekalahan saat bermain di kandang di semua kompetisi. Rekor itu membuat mereka berpeluang menghentikan rekor kemenangan beruntun Madrid.

Laga panas lainnya akan tersaji antara Barcelona vs Real Betis. Blaugrana tengah bangkit dengan meraih dua kemenangan beruntun di Liga Spanyol. Pada akhir pekan kemarin, mereka menumbangkan Villarreal 3-1 yang menandai rekor sempurna bersama pelatih baru Xavi Hernandez.

Pada akhir pekan ini Memphis Depay cs akan menghadapi Real Betis yang tengah naik daun. Anak asuh Manuel Pellegrini kini menempati posisi kelima klasemen Liga Spanyol setelah berhasil meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhir.

Mereka bahkan selalu meraih kemenangan pada empat laga terakhir di semua kompetisi. Pada Kamis kemarin, Real Betis lolos ke putaran kedua Copa del Rey setelah membungkam klub divisi tiga CFI Alicante dengan skor 4-0.

Sevilla juga akan menghadapi laga tak mudah akhir pekan ini. Skuad asuhan Julen Lopetegui akan menghadapi Villarreal.

Satu tim papan atas lainnya, Atletico Madrid, mendpatkan lawan paling mudah. Anak asuh Diego Simeone hanya akan menghadapi Mallorca yang saat ini menghuni posisi ke-14 klasemen.

Berikut jadwal lengkap Liga Spanyol pekan ke-16:

Sabtu, 4 Desember 2021

03.00 WIB - Granada vs Alaves

20.00 WIB - Sevilla vs Villarreal

22.15 WIB - Barcelona vs Real Betis

Ahad, 5 Desember 2021

00.30 WIB - Atletico Madrid vs Mallorca

03.00 WIB - Real Sociedad vs Real Madrid

20.00 WIB - Rayo Vallecano vs Espanyol

22.15 WIB - Elche vs Cadiz

Senin, 6 Desember 2021

00.30 WIB - Levante vs Osasuna

03.00 WIB - Celta Vigo vs Valencia

Selasa, 7 Desember 2021

03.00 WIB - Getafe vs Athletic Bilbao

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-15 akan disiarkan langsung oelh beIN Sports. Setelah itu, Barcelona, Real Madrid, Sevilla dan Atletico Madrid akan berkonsentrasi di ajang Liga Champions pada tengah pekan depan.

