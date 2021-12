Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, Napoli Vs Atalanta dan AS Roma Vs Inter

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akhir pekan ini akan diwarnai oleh dua laga panas antara Napoli vs Atalanta dan AS Roma vs Inter Milan. Duel empat tim papan atas itu bisa membuat AC Milan mengambil alih puncak klasemen.

Napoli yang saat ini memuncaki klasemen dengan perolehan 36 angka akan menghadapi Atalanta yang berada di posisi keempat. Skuad asuhan Luciano Spaletti mendapatkan hasil kurang baik belakangan ini. Setelah dibungkam oleh Inter Milan 2-3, Napoli hanya bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo pada laga Kamis kemarin.

Hal itu membuat Napoli hanya memiliki jarak satu angka dari pesaing terdekatnya AC Milan dan dua angka dari juara bertahan Inter Milan.

Sementara Atalanta justru tengah naik daun. Gian Piero Gasperini mampu membawa anak asuhnya meraih empat kemenangan beruntun yang membuat mereka kembali berada di posisi empat besar. La Dea tentu berpeluang memangkas jarak dengan posisi puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Napoli.

Sementara Inter Milan akan menghadapi AS Roma pada laga lainnya. Sempat terseok-seok di awal musim, Nerrazurri kini mengantongi rekor tujuh laga tak terkalahkan.

AS Roma justru tengah dalam perfomr kurang meyakinkan. Setelah dibungkam AC Milan pada awal November, anak asuh Jose Mourinho juga menelan kekalahan dari Venezia dan kemarin dibungkam oleh Bologna. Beruntung pasukan Serigala Ibu Kota masih berada di posisi kelima klasemen.

Duel empat tim papan atas itu bisa dimanfaatkan AC Milan untuk meraih puncak klasemen Liga Italia Seri A. Zlatan Ibrahimovic cs hanya akan menghadapi tim penghuni dasar klasemen Salernitana pada akhir pekan ini. Jika Napoli gagal meraih kemenangan, AC Milan bisa menduduki puncak klasemen jika meraih kemenangan dari Salernitana.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-16:

Sabtu, 4 Desember 2021

21.00 WIB - AC Milan vs Salernitana

Ahad, 5 Desember 2021

00.00 WIB - AS Roma vs Inter Milan

02.45 WIB - Napoli vs Atalanta

18.30 WIB - Bologna vs Fiorentina

21.00 WIB - Venezia vs Verona

21.00 WIB - Spezia vs Sassuolo

Senin, 6 Desember 2021

00.00 WIB - Sampdoria vs Lazio

02.45 WIB - Juventus vs Genoa

Selasa, 7 Desember 2021

00.30 WIB - Empoli vs Udinese

02.45 WIB - Cagliari vs Torino

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Italia pekan ke-16 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Juventus, AC Milan, Inter Milan dan Atalanta akan berkosentrasi untuk menyambut laga Liga Champions tengah pekan depan.