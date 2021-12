Jadwal bola Sabtu 4 Desember: Chelsea, Liverpool, Barca, Madrid, Inter, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 5 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri ada juga jadwal BRI Liga 1.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-16. Sejumlah laga menarik akan tersaji malam ini, termasuk West Ham vs Chelsea, Wolves vs Liverpool (live SCTV), dan Watford vs Manchester City.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-16. Pertandingan yang akan hair malam ini antara lain Barcelona vs Real Betis, Atletico Madrid vs Mallorca, Real Sociedad vs Real Madrid.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-16. Malam ini akan hadir laga AC Milan vs Salernitana, AS Roma vs Inter Milan (live RCTI), serta Napoli vs Atalanta.

Dari Liga Prancis ada ada pertandingan Lens vs PSG. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan laga besar Dortmund vs Bayern Munchen.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-15. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Persebaya Surabaya vs Barito Putera dan Madura United vs Persib Bandung.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 4 Desember 2021

Liga 1

(Pekan ke-15)

18:15 Persebaya Surabaya vs Barito Putera (Indosiar)

20:45 Madura United vs Persib Bandung (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

19.30 West Ham vs Chelsea

22.00 Newcastle Vs Burnley

22.00 Wolves vs Liverpool (SCTV)

22.00 Southampton vs Brighton.

Liga Italia

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

21.00 AC Milan vs Salernitana.

Liga Spanyol

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

20.00 Sevilla vs Villarreal

22.15 Barcelona vs Real Betis.

Liga Prancis

(Pekan ke-17, live beIN Sports)

23:00 Marseille vs Brest.

Liga Jerman

(Pekan ke-14, live Mola TV)

21:30 Hoffenheim vs Frankfurt

21:30 Augsburg vs Bochum

21:30 Leverkusen vs Greuthuer Furth

21:30 Bielefeld vs FC Koln

21:30 Mainz vs Wolfsburg

Ahad dinihari, 5 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

00.30 Watford vs Manchester City

Liga Italia

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

00.00 AS Roma vs Inter Milan (RCTI)

02.45 Napoli vs Atalanta.

Liga Spanyol

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

00.30 Atletico Madrid vs Mallorca

03.00 Real Sociedad vs Real Madrid.

Liga Prancis

(Pekan ke-17, live beIN Sports)

01:00 Lille vs Troyes

03:00 Lens vs PSG (RCTI+).

Liga Jerman

(Pekan ke-14, live Mola TV)

00:30 Dortmund vs Bayern Munchen.

