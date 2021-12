Klasemen Liga Inggris Pekan 15: Liverpool Geser Chelsea, Lalu Digeser Man City

TEMPO.CO, Jakarta - Terjadi dua kali pergeseran posisi di puncak klasemen Liga Inggris ketika rangkaian pertandingan pekan ke-15 berlangsung sepanjang Sabtu malam, 4 Desember 2021.

Rangkaian jadwal pekan 15 ini dibuka dengan kekalahan Chelsea, yang awalnya memuncaki klasemen. The Blues takluk 2-3 di kandang West Ham.

Liverpool yang bermain setelahnya mampu menang 1-0 di kandang Wolves. Hasil itu mengantar tim asuhan Jurgen Klopp itu sehingga naik ke puncak klasemen.

Namun, mereka hanya bertahan sekitar 2 jam di puncak klasemen. Manchester City kemudian menggesernya. Tim asuhan Pep Guardiola itu mampu merebut takhta setelah menang 3-1 di markas Watford.

Saat ini, Man City mengemas nilai 35, diikuti Liverpool (34), dan Chelsea (33). Ketiganya terpaut cukup jauh dari tim di bawahnya: West Ham (27) dan Arsenal (23).

Liga Inggris

(Pekan ke-16)

Hasil Sabtu, 4 Desember 2021

West Ham vs Chelsea 3-2

Newcastle Vs Burnley 1-0

Wolves vs Liverpool 0-1

Southampton vs Brighton 1-1

Watford vs Manchester City 1-3.

Jadwal Ahad, 5 Desember 2021

21.00 WIB - Leeds United vs Brentford

21.00 WIB - Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB - Tottenham vs Norwich City

23.30 WIB - Aston Villa vs Leicester City (SCTV).

Senin, 7 Desember 2021

03.00 WIB - Everton vs Arsenal.

Klasemen Liga Inggris



