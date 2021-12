Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-16: Madrid Menang, Barca dan Atletico Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian hasil Liga Spanyol pekan ke-16 diwarnai kemenangan Real Madrid dan Sevilla. Sedangkan Barcelona dan Atletico Madrid sama-sama kalah.

Barcelona yang bermain lebih awal takluk 0-1 saat menjamu Real Betis di Camp Nou. Gol tunggal dalam laga itu dicetuskan oleh Juanmi.

Ini menjadi kekalahan pertama Barcelona di era Xavi Hernandez. Kini mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 23, terpaut 7 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-3.

Atletico Madrid yang bermain berikutnya juga takluk di kandang sendiri. Mereka dikalahkan Mallorca dengan skor 1-2. Sempat unggul lewat gol Mathieu Cunha, Atletico kemudian kebobolan oleh gol Franco Russo dan Takefusa kubo.

Kini tin juara bertahan itu ada di posisi ke-4 klasemen dengan nilai 29. Sedangkan Mallorca ada di urutan ke-12 dengan 19.

Real Madrid yang bermain paling belakangan mampu menang 2-0 di kandang Real Sociedad. Ggol dalam pertandingan itu diceploskan oleh Vinicus Jr dan Luka Jovic.

Madrid mapan di puncak Klasemen dengan nilai 39. Mereka unggul delapan poin dari Sevilla yang baru menang 1-0 atas Villarreal. Sedangkan Real Sociedad ada di posisi kelima dengan nilai 29.

Liga Spanyol Pekan Ke-16

Hasil Sabtu, 4 Desember

Sevilla vs Villarreal 1-0

Barcelona vs Real Betis 0-1

Atletico Madrid vs Mallorca 1-2

Real Sociedad vs Real Madrid 0-2.

Ahad, 5 Desember 2021

20.00 WIB - Rayo Vallecano vs Espanyol

22.15 WIB - Elche vs Cadiz.

Senin, 6 Desember 2021

00.30 WIB - Levante vs Osasuna

03.00 WIB - Celta Vigo vs Valencia.

Klasemen Liga Spanyol

