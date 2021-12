Jadwal Bola Ahad 5 Desember: Man United, Tottenham, Juventus, Juga Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahadmalam hingga Senin dinihari, 6 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri ada juga jadwal BRI Liga 1.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-16. Sejumlah laga menarik akan tersaji malam ini, termasuk Manchester United vs Crystal Palace, Tottenham vs Norwich City, dan Aston Villa vs Leicester City. Laga Mu vs Palace akan menandai debut Ralf Rangnick sebagai pelatih.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-16. Pertandingan yang akan hair malam ini antara lain Celta Vigo vs Valencia, Rayo Vallecano vs Espanyol, dan Levante vs Osasuna.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-16. Malam ini akan hadir laga Sampdoria vs Lazio dan Juventus vs Genoa.

Dari Liga Prancis ada ada pertandingan Monaco vs Metz dan Bordeaux vs Lyon. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan laga Stuttgart vs Hertha Berlin.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-15. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Persiraja Banda Aceh vs Borneo FC dan Arema FC vs Bali United.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 5 Desember 2021

Liga 1

(Pekan ke-15)

18:00 Persiraja Banda Aceh vs Borneo FC (Indosiar)

20:45 Arema FC vs Bali United (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

21.00 WIB - Leeds United vs Brentford

21.00 WIB - Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB - Tottenham vs Norwich City

23.30 WIB - Aston Villa vs Leicester City (SCTV)

Liga Italia

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

18.30 WIB - Bologna vs Fiorentina

21.00 WIB - Venezia vs Verona

21.00 WIB - Spezia vs Sassuolo.

Liga Spanyol

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

20.00 WIB - Rayo Vallecano vs Espanyol

22.15 WIB - Elche vs Cadiz.

Liga Prancis

(Pekan ke-17, live beIN Sports)

19:00 St Etienne vs Rennes

21:00 Lorient vs Nantes

21:00 Monaco vs Metz

21:00 Montpellier vs Clermont

21:00 Reims vs Angers

23:00 Nice vs Strasbourg.

Liga Jerman

(Pekan ke-14, live Mola TV)

21:00 Stuttgart vs Hertha Berlin

23:30 M’gladbach vs Freiburg.

Senin, 6 Desember 2021

Liga Italia

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

00.00 WIB - Sampdoria vs Lazio

02.45 WIB - Juventus vs Genoa.

Liga Spanyol

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

00.30 WIB - Levante vs Osasuna

03.00 WIB - Celta Vigo vs Valencia.

Liga Prancis

(Pekan ke-17, live beIN Sports)

02:45 Bordeaux vs Lyon.

Selasa, 7 Desember 2021

Liga Italia

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

00.30 WIB - Empoli vs Udinese

02.45 WIB - Cagliari vs Torino.

Liga Spanyol

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

03.00 WIB - Getafe vs Athletic Bilbao.

