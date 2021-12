West Ham Vs Chelsea 3-2, Tuchel Tak Khawatir Soal Peluang Mereka Juarai Liga

Tendangan pemain West Ham United Arthur Masuaku gagal ditepis kiper Chelsea Edouard Mendy dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion London, London, 4 Desember 2021.Action Images via Reuters/Peter Cziborra

TEMPO.CO, Jakarta - Thomas Tuchel menyatakan tak khawatir soal posisi timnya di klasemen Liga Inggris setelah kekalahan 2-3 pada laga West Ham vs Chelsea dini hari tadi. Dia mengatakan lebih khawatir dengan masalah di lini belakangnya.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Tuchel menyatakan lebih khawatir dengan pertandingan berikutnya. Dia menilai mereka harus bangkit dan melakukan perbaikan di lini pertahanan.

Manajer asal Jerman itu menyoroti kesalahan yang dibuat timnya saat menghadapi serangan balik lawan. Menurut dia, hal itulah yang membuat mereka menelan kekalahan dari West Ham.

"Saya tak tertarik dengan balapan menuju gelar juara saat ini, apa yang menarik bagi saya adalah pertandingan berikutnya," kata Tuchel. "Kami harus memiliki fokus, sikap yang benar dan bisa mengatasi semua detil karena kami tak cukup baik dengan itu saat ini."

"Jika anda ingin menghalau serangan balik, anda tak bisa melakukan kesalahan seperti pada laga tadi. Kami telah melakukan kesalahan yang sama tiga kali secara beruntun, itu jelas terlalu banyak."

Pada laga Sabtu malam kemarin, Chelsea sempat unggul lewat gol sundulan Thiago Silva pada menit ke-28. Manuel Lanzini menyamakan kedudukan lewat titik putih 12 menit berselang setelah penjaga gawang Edouard Mendy melanggar Jarrod Bowen di kotak penalti.

Gol itu berawal dari kesalahan lini belakang Chelsea saat menghalau serangan balik West Ham. Jorginho memberikan bola kepada Mendy yang kemudian dapat direbut oleh Bowen sehingga Mendy harus melakukan pelanggaran. Mason Mount sempat kembali membawa Chelsea unggul pada menit terakhir babak pertama.

Kesalahan kembali dibuat lini belakang Chelsea pada awal babak kedua. Silva sebenarnya mampu menghalau serangan balik West Ham dengan sundulannya, akan tetapi Vladimir Coufal mampu mencuri bola dari kaki Marcos Alonso sebelum memberikan umpan kepada Bowen yang langsung melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Mendy tak mampu menepis bola yang mengarah ke pojok kiri bawah gawangnya.

Gol kemenangan West Ham tercipta pada menit ke-87 lewat pemain pengganti Arthur Masuaku. Melihat Mendy terlalu maju dari garis gawang, Masuaku melepaskan tembakan spekulasi dari sisi kiri luar kotak penalti Chelsea. Mendy sempat melompat dan sedikit menyentuh bola, tetapi arah bola tak berubah sehingga skor menjadi 3-2.

Tuchel menyatakan bahwa timnya harus bermain dengan lebih fokus agar tak melakukan kesalahan. Dia pun menyoroti performa penjaga gawang Edouard Mendy yang membuat dua kesalahan pada laga itu.

"Edouard (Mendy) sedang mengalami masa yang sulit, saya tidak tahu persisnya, tetapi dia tampak kehilangan sedikit kepercayaan diri," ujarnya.

"Kami harus mengakui bahwa kami melakukan kesalahan penting yang merugikan kami," ujarnya.

Hasl laga West Ham vs Chelsea itu membuat The Blues harus turun dari puncak klasemen Liga Inggris. Mereka disalip oleh Manchester City dan Liverpool yang pada laga lainnya meraih kemenangan. Sementara bagi West Ham, kemenangan itu membuat mereka mengamankan posisi keempat. The Hammers unggul empat angka dari Arsenal yang berada di bawahnya dan baru akan menjalani laga kelima pada malam ini.