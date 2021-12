Jadwal Bola Senin 6 Desember: Liga 1, PIala AFF, Juga Everton vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin hingga Selasa dinihari, 7 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Selain itu ada pula lanjutan Liga 1 dan Piala AFF 2020.

Liga Inggris akan menyajikan pertandingan terakhir dari pekan ke-15. Everton akan menjamu Arsenal, Selasa dinihari, dalam laga yang disiarkan Mola TV.

Darii Liga Italia ada pertandingan Cagliari vs Torino dan Empoli vs Udinese. Sedangkan Liga Spanyol akan menyajikan laga terakhir pekan ke-16, yakni Getafe vs Athletic Bilbao.

Dari dalam negeri ada pertandingan pertama pekan ke-16 Liga 1, yakni Bhayangkara FC vs Persela Lamongan. Sedangkan piala AFF yang sedang berlangsung di Singapura akan menghadirkan dua pertandingan Grup B: Kamboja vs Malaysia dan Laos vs Vietnam.

Jadwal bola selengkapnya

Senin, 6 Desember 2021

Liga 1

(Pekan ke-16)

15:15 Bhayangkara FC vs Persela Lamongan (Indosiar)

Piala AFF 2020

(Grup B)

16:30 Kamboja vs Malaysia (iNews TV)

19:30 Laos vs Vietnam (iNews TV).

Selasa, 7 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-15)

03:00 Everton vs Arsenal (Mola TV)

Liga Italia

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

00.30 WIB - Empoli vs Udinese

02.45 WIB - Cagliari vs Torino (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-16, live beIN Sports)

03.00 WIB - Getafe vs Athletic Bilbao.

Baca Juga: Menang di Laga Debut, Begini Kata Ralf Rangnick

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.