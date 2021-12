Everton Akhiri Tren Negatif, Rafael Benitez Puji Mental Richarlison Cs

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Everton, Rafael Benitez, memuji mental anak asuhnya pada laga kontra Arsenal dini hari tadi. Menurut dia, dukungan dari suporter di Stadion Goodison Park membuat mereka semakin kuat meskipun sempat kecewa dengan keputusan wasit.

Benitez sepakat dengan anggapan bahwa mental baja yang mereka tunjukkan pada laga itu merupakan kunci kemenangan 2-1 atas Arsenal. Menurut dia, semangat anak asuhnya tak mengendur meskipun wasit menganulir dua gol yang diciptakan Richarlison pada babak pertama. Hal itu, menurut dia, tak lepas dari dukungan para suporter yang hadir langsung ke stadion.

"Saya kira hari ini seperti yang saya katakan sejak awal, jika suporter dan pemain bersatu, kami akan lebih kuat," kata Benitez.

"Anda bisa melihat hari ini semangat para pemain, meskipun ada keputusan yang baik maupun buruk terhadap kami, reaksi dari tim sangat luar biasa dan suporter berada tepat di belakang kami."

"Semuanya berjalan sempurna hari ini. Tim kami mampu menunjukkan karakternya dan semua pihak senang dengan hasil akhir ini. Ketika kami bermain di Goodison dengan suporter di belakang kami. Kami bisa berlari lebih jauh," kata dia.

Everton memang tampil lebih apik pada laga dini hari tadi. Mereka sempat mencetak dua gol pada babak pertama. Sayangnya dua gol dari Richarlison itu dianulir wasit karena dia dianggap telah berada dalam posisi off-side saat menerima bola.

Arsenal sempat unggul terlebih dahulu pada masa tambahan waktu babak pertama. Mendapatkan umpan silang dari Kieran Tierney, Martin Odegaard melepaskan tembakan voli yang menjebol gawang Aaron Ramsdale.

Everton menyamakan kedudukan pada menit ke-79. Tendangan jarak jauh yang dilepaskan Demarai Gray membentur mistar gawang dan bola menghampiri Richarlison yang langsung melepaskan tandukan tanpa bisa diantisipasi oleh Ramsdale. Kali ini dia jelas tak berada dalam posisi off-side.

Pada akhir pertandingan, tepatnya menit ke-90+2, Gray kembali melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola sempat mengenai tiang kiri namun tetap masuk ke gawang.

Hasil 2-1 laga Everton vs Arsenal itu membuat The Toffees meraih kemenangan pertama dari sembilan laga terakhir. Mereka kini naik ke peringkat 12 klasemen Liga Inggris dengan perolehan 18 angka. Sementara Arsenal menelan kekalahan keduanya setelah pada akhir pekan kemarin dibungkam Manchester United 2-3. The Gunners pun keluar dari posisi lima besar dengan menduduki posisi ketujuh.

