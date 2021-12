Rekap Hasil Liga Champions Grup A hingga D: Atletico Lolos, AC Milan Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu dinihari, 8 Desember 2021, menampilkan rangkaian pertandingan pekan keenam atau terakhir babak penyisihan Grup A hingga D.

Atletico Madrid berhasil merebut tiket terakhir babak 16 besar dari keempat grup ini. Keberhasilan mengalahkan FC Porto 3-1 memastikan Atletico menyusul Liverpool yang menjadi juara di grup tersebut.

Laga di kandang Porto itu berlangsung menarik dan sengit. Ada tiga kartu merah yang diberikan wasit, satu buat Atletico (Yannick Carrasco) dan dua buat Porto (Wendell dan Agustin Marchesin).

Gol Antoine Griezmann, Angel Correa, dan Rodrigo de Paul memastikan kemenangan Atletico. Hasil itu membuat tim La Liga Spanyol itu mengemas nilai 7, finis kedua di bawah Liverpool (18).

Pada laga lainnya, Liverpool mengalahkan AC Milan 2-1. Hasi ini membuat FC Porto merebut tiket Liga Europa dan AC Milan kandas.

Di grup A, Leipzig merebut tiket ke Liga Europa setelah mengalahkan Manchester City 2-1. Klub Jerman itu finis ketiga dengan mengemas nilai 7, di bawah Man City (12) dan PSG (11).

Dalam laga terakhirnya PSG mengalahkan Club Brugge 4-1, yang diwarnai dua gol Kylian Mbappe dan Lionel Messi.

Dari Grup C dan D hasil-hasil yang tersaji tak lagi mempengaruhi posisi klasemen. Sebelum laga pamungkas tiket ke babak 16 besar dan Liga Europa sudah terdistribusi.

Hasil Liga Champions Pekan Keenam

Grup A

PSG vs Club Brugge 4 1

RB Leipzig vs Manchester City 2 1.

Keterangan: Sebelum laga ini, Man City sudah lolos ke babak 16 besar sebagai sebagai juara grup. PSG juga sudah lolos. Berkat kemenangan atas Man City, Leipzig berlaga di Liga Europa.

Grup B

AC Milan vs Liverpool 1-2

FC Porto vs Atletico Madrid 1-3

Keterangan: Liverpool sudah lolos sebagai juara grup. Atletico Madrid akhirnya merebut tiket kedua dari grup ini. Porto ke Liga Europa.

Grup C

Ajax vs Sporting 4-2

Borussia Dortmund vs Besiktas 5-0

Keterangan: Sebelum laga terakhir ini peta akhir grup ini sudah diketahui. Ajax lolos sebagai juara grup. Sporting melaju sebagai runner-up, sedangkan Dortmund ke Liga Europa.

Grup D

Real Madrid vs Inter 2-0

Shakhtar Donetsk vs FC Sheriff 1-1.

Keterangan: Real Madrid memastikan diri menjadi juara grup. Inter Milan lolos sebagai runner-up. Sheriff merebut tiket Liga Europa.

