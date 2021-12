Jadwal Liga Champions Live Kamis Dinihari 9 Desember: 4 Tiket Diperebutkan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Kamis dinihari, 9 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan terakhir Grup E hingga H. Ada empat tiket babak 16 besar yang akan diperebutkan.

Dari Grup E, ada laga Bayern Munchen vs Barcelona dan Benfica vs Dyanmo Kiev. Barcelona dan Benfica juga masih sama-sama berpeluang mendampingi Bayern Munchen lolos ke babak 16 besar.

Barcelona memiliki misi berat karena harus menang di kandang Munchen sementara Benfica hanya akan menjamu Dynamo Kiev yang sudah dipastikan tersingkir.

Grup F akan menyajikan laga Atalanta vs Villarreal dan Manchester United vs Young Boys. MU sudah lolos ke babak 16 besar dan laga Atalanta vs Villarreal akan jadi penentu tiket kedua dari grup itu.

Atalanta dan Villarreal saat ini hanya terpaut satu angka dan akan saling bunuh demi lolos ke babak 16 besar. Villarreal sedikit lebih diuntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos

Persaingan paling ketat terjadi di Grup G. Lille, RB Salzburg, Sevilla dan Wolfsburg masih sama-sama memiliki peluang untuk lolos. Wolfsburg akan menjamu Lille sementara RB Salzburg menyambut Sevilla.

Grup H akan menampilkan laga Zenit vs Chelsea dan Juventus vs Malmo. Chelsea dan Juventus yang sudah sama-sama lolos akan berebut posisi juara grup. Kedua tim memiliki nilai sama.

Jadwal Liga Champions babak penyisihan pekan terakhir:

Kamis, 9 Desember 2021

00.45 WIB - Zenit vs Chelsea (SCTV)

00.45 WIB - Juventus vs Malmo

03.00 WIB - Benfica vs Dyanmo Kiev

03.00 WIB - Atalanta vs Villarreal

03.00 WIB - Wolfsburg vs Lille

03.00 WIB - RB Salzburg vs Sevilla

03.00 WIB - Manchester United vs Young Boys

03.00 WIB - Bayern Munchen vs Barcelona (SCTV).

