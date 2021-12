Jadwal Liga 1 Pekan Ke-16 Jumat 10 Desember: Borneo vs Arema Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Jumat, 10 Desember 2021, akan menampilkan pertandingan terakhir pekan ke-16, yakni Borneo FC vs Arema FC.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Moch Subroto, Magelang, mulai 20.30. Stasiun televisi Indosiar akan menyiarkannya secara langsung.

Arema FC akan berusaha menemukan konsistensinya agar kian mampu bersaing di papan atas. Pekan lalu, tiga kemenangan beruntun mereka terhenti dengan hasil seri (0-0) atas Bali United. Kini mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 30.

Borneo FC mampu terus menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ketujuh dengan nilai 22.

Liga 1 Pekan Ke-16

Senin, 6 Desember 2021

Bhayangkara FC vs Persela Lamongan 2-0

Selasa, 7 Desember 2021

PSS Sleman vs Persipura 1-1

Persita Tangerang vs PSIS Semarang 2-3

PSM Makassar vs Persija Jakarta 0-3.

Rabu, 8 Desember 2021

Barito Putera vs Persik Kediri 0-2

Persib Bandung vs Persebaya 0-3.

Kamis, 9 Desember 2021

Tira Persikabo vs Persiraja Banda Aceh 5-0

Bali United vs Madura United 0-1.

Jumat, 10 Desember 2021

20.45 Borneo FC vs Arema FC (Indosiar).

Klasemen Liga 1



Baca Juga: Kemungkinan yang Bisa Terjadi dalam Undian Liga Champions

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.