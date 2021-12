Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Persaingan Man City, Liverpool dan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai menarik akan mengisi jadwal Liga Inggris akhir pekan ini. Dua tim teratas di klasemen, Manchester City dan Liverpool akan menghadapi laga tak mudah.

Manchester City yang memuncaki klasemen akan menghadapi tim yang tengah mencoba bangkit Wolverhampton Wanderers. Pada akhir pekan kemarin Wolves nyaris membuat Liverpool pulang dengan hanya satu angka. Beruntung bagi Liverpool, Divock Origi memecah kebuntuan setelah mencetak gol pada masa tambahan waktu babak kedua.

Meskipun saat ini Wolves hanya menduduki posisi kedelapan, mereka saat terbukti sulit dikalahkan. Selain Liverpool, mereka juga hanya menelan kekalahan tipis 0-1 dari Manchester United dan Tottenham Hotspur. West Ham menjadi tim di peringkat besar yang pernah mereka kalahkan.

Sementara Liverpool yang berada di posisi kedua klasemen harus meladeni Aston Villa yang kini diarsiteki oleh mantan pemain mereka, Steven Gerrard. Di bawah asuhan Gerrard, Villa meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir. Mereka hanya kalah 1-2 dari Manchester City.

Chelsea yang akhir pekan kemarin kehilangan posisi puncak klasemen Liga Inggris karena tumbang dari West Ham 2-3 kini harus meladeni Leeds United. Thomas Tuchel harus segera membawa anak asuhnya kembali ke jalur kemenangan karena pada laga Liga Champions Kamis kemarin mereka juga hanya bermain imbang 3-3.

Hasil tiga laga tersebut sangat mungkin mengubah posisi papan atas klasemen. Pasalnya Manchester City kini hanya unggul satu angka dari Liverpool dan dua angka dari Chelsea. Penentuan siapa juara paruh musim pun dipastikan masih akan sangat ketat.

Laga antara Brighton vs Tottenham Hotspur dipastikan ditunda setelah sejumlah anak asuh Antonio Conte dinyatakan terkena Covid-19. Meskipun tak disebutkan berapa dan siapa saja yang terjangkit, seluruh pasukan Lili Putih saat ini disebut tengah menjalani isolasi ketat karena adanya kekhawatiran mereka terjangkit.

Fasilitas latihan mereka pun ditutup untuk sementara waktu dan belum ada kabar kapan akan kembali dibuka. Laga antara Brighton vs Tottenham Hotspur pun akan dijadwalkan lebih lanjut.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-16:

Sabtu, 11 Desember 2021

03.00 WIB - Brentford vs Watford

19.30 WIB - Manchester City vs Wolves

22.00 WIB - Chelsea vs Leeds United

22.00 WIB - Liverpool vs Aston Villa

22.00 WIB - Arsenal vs Southampton

Ahad, 12 Desember 2021

00.30 WIB - Norwich City vs Manchester United

21.00 WIB - Burnley vs West Ham

21.00 WIB - Leicester City vs Newcastle United

23.30 WIB - Crystal Palace vs Everton

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-16 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Setelah ini, masih ada tiga laga lagi bagi Manchester City, Liverpool dan Chelsea untuk merebut gelar juara paruh musim.