Jadwal Liga 1 Sabtu 11 Desember: 3 Laga, Persija vs Bhayangkara live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-17. Pada Sabtu, 11 Desember 2021, akan hadir tiga pertandingan, dua di antaranya disiarkan Ochannel dan satu tayang live di Indosiar.

Pada 15:15 WIB, laga Persela Lamongan vs PSS Sleman akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Stasiun televisi Ochannel akan menyiarkannya secara langsung.

Persela Lamongan akan berusaha bangkit. Mereka gagal menang dalam lima laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 13, hanya unggul satu angka dari Barito Putera di zona merah.

PSS Sleman juga hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhirnya. Pekan lalu mereka ditahan Persipura Jayapura 1-1. Kini tim itu berada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 20.

Pada 17:15 Persija Jakarta dan Bhayangkara FC akan berhadapan di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Laga ini akan disiarkan langsung Indosiar.

Persija Jakarta akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Tim Macan Kemayoran kini ada di posisi kedelapan dengan nilai 24.

Lawannya adalah penghuni puncak klasemen. Bhayangkara FC juga mampu memenangi dua pertandingan terakhirnya dan kini mengemas nilai 36, unggul tiga poin dari Arema FC yang ada di bawahnya.

Sebagai penutup jadwal hari ini, pada 19:30 WIB, laga Persipura Jayapura vs PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Aksi keduanya akan disiarkan langsung Ochannel.

Persipura masih berada di zona degradasi, yakni posisi ke-17 klasemen. Hasil seri 1-1 atas PSS Sleman membuat mereka gagal menang dalam tiga pertandingan terakhirnya.

PSIS Semarang baru saja bangkit. Mereka memungkasi dua laga tanpa kemenangan dengan keberhasilan mengalahkan Persita Tangerang 3-2. Kini tim asuhan Imran Nahumarury itu berada di posisi keenam klasemen dengan nilai 27.

Jadwal Liga 1 Sabtu, 11 Desember 2021

15:15 Persela Lamongan vs PSS Sleman (Ochannel)

17:15 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (Indosiar)

19:30 Persipura Jayapura vs PSIS Semarang (Ochannel).

