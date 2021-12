Jadwal Bola Sabtu 11 Desember: Chelsea, Liverpool, Man Cty, Juve, Milan, Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 12 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada juga jadwal BRI Liga 1 dan Piala AFF.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-16. Sejumlah laga menarik akan tersaji malam ini, termasuk Manchester City vs Wolves, Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds United, dan Liverpool vs Aston Villa. Malam ini juga ada jadwal Norwich vs Manchester United, yang akan disiarkan langsung SCTV.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-17. Pertandingan yang akan hair malam ini antara lain Valencia vs Elche, Athletic Bilbao vs Sevilla, dan Espanyol vs Levante.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-17. Malam ini akan hadir laga Fiorentina vs Salernitana dan dan Udinese vs AC Milan. Selain itu ada pertandingan Venezia vs Juventus yang dijadwalkan live di RCTI.

Dari Liga Prancis ada ada pertandingan Brest vs Montpellier dan Reims vs St Etienne. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan laga Bayern Munchen vs Mainz dan Bochum vs Dortmund.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-17. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni Persela Lamongan vs PSS Sleman, Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, dan Persipura Jayapura vs PSIS Semarang.

Turnamen Piala AFF yang berlangsung di Singapura menampilkan dua laga Grup A: Timor Timur vs Filipina dan Thailand vs Myanmar.

Jadwal bola selengkapnya



Sabtu, 11 Desember 2021

Piala AFF

16:30 Timor Timur vs Filipina (iNews TV)

19:30 Thailand vs Myanmar (iNews TV).

Liga 1

(Pekan ke-17)

15:15 Persela Lamongan vs PSS Sleman (Ochannel)

17:15 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (Indosiar)

19:30 Persipura Jayapura vs PSIS Semarang (Ochannel)

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

19:30 Manchester City vs Wolves

22:00 Arsenal vs Southampton

22:00 Chelsea vs Leeds United

22:00 Liverpool vs Aston Villa.

Liga Italia

(Pekan ke-17, Live Bein Sport)

21:00 Fiorentina vs Salernitana.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

02:30 Koln vs Augsburg

21:30 Bayern Munchen vs Mainz

21:30 Bochum vs Dortmund

21:30 Freiburg vs Hoffenheim

21:30 Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld

21:30 RB Leipzig vs B. Monchengladbach.

Liga Prancis

(Pekan ke-18, live Bein Sport)

23:00 Brest vs Montpellier.

Liga Spanyol

(Pekan ke-17, live Bein Sport)

20:00 Espanyol vs Levante

22:15 Alaves vs Getafe.

Ahad dinihari, 12 Desember 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

00:30 Norwich vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-15, Live Bein Sport)

00:00 Venezia vs Juventus (RCTI)

02:45 Udinese vs AC Milan.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

00:30 Wolfsburg vs VfB Stuttgart.

Liga Prancis

(Pekan ke-18, live Bein Sport)

03:00 Reims vs St Etienne.

Liga Spanyol

(Pekan ke-17, live Bein Sport)

00:30 Valencia vs Elche

03:00 Ath Bilbao vs Sevilla.

Selanjutnya: Jadwal hari berikutnya