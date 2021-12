Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-16: Manchester City vs Wolves 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester City vs Wolves tersaji pada pekan ke-16 Liga Inggris di Etihad Stadium, Sabtu, 11 Desember 2021. Man City memenangi laga ini dengan skor 1-0.

Manchester City sudah diuntungkan karena sudah unggul jumlah pemain sejak akhir babak pertama. Raul Jimenez mendapat kartu kuning kedua saat injury time babak tersebut.

The Citizens akhirnya unggul pada menit ke-66 lewat penalti Raheem Sterling. Penalti diberikan setelah Joao Moutinho melakukan handsball. Wasit Jonathan Moss sempat mengecek VAR (Video asisten wasit) sebelum membuat putusan.

Manchester City tampil dominan dalam laga ini dan menguasai bila hingga 72 persen. Mereka juga memiliki keunggulan tembakan terarah ke gawang lawan yang sangat mencolok, 10 berbanding 1.

Hasil ini menjaga catatan positif Man City, dengan meraih kemenangan ke-12 musim ini. Mereka kian mapan di puncak dengan nilai 38 dari 16 laga, unggul 4 poin dari Liverpool di posisi kedua.

Wolves gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi kedelapan dengan nilai 21.

Susunan Pemain

Manchester City (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Ilkay Gundogan, Rodri, Bernardo Silva; Jack Grealish, Gabriel Jesus, Raheem Sterling.

Wolves (3-5-2): Jose Sa; Maximilian Kilman, Conor Coady, Romain Saiss; Nelson Semedo, Leander Dendoncker, Ruben Neves, Joao Moutinho, Rayan Ait Nouri; Adama Traore, Raul Jimenez.

Setelah laga Manchester City vs Wolves malam ini masih ada jadwal Liga Inggris lainnya, yakni Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds United, Liverpool vs Aston Villa, Norwich City vs Manchester United.

