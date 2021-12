Klasemen Liga Italia Pekan Ke-17: AC Milan dan Juventus Sama-sama Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Ahad dinihari, 12 Desember 2021, menampilkan rangkaian laga pekan ke-17. AC Milan dan Juventus sama-sama meraih hasil seri.

AC Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Udinese. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Beto (menit 17), lalu membalas lewat gol Zlatan Ibrahimovic (90+2).

Udinese harus bermain dengan 10 orang di ujung laga. Isaac Success mendapat kartu merah dari wasit.

Milan tetap memuncaki klasemen dengan nilai 39. Namun, posisinya bisa disalip Inter Milan yang ada di posisi kedua dengan nilai terpaut dua dan baru akan bermain melawan Cagliari malam nanti. Udinese menghuni posisi ke-15 dengan nilai 17.

Dalam laga lain, Juventus tertahan 1-1 di kandang Venezia. Sempat unggul berkat gol Alvaro Morata (32), Si Nyonya Tua kebobolan oleh gol Mattia Aramu (55).

Juventus kian tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara. Tim asuhan Massimiliano Allegri itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 28. Venezia ada di posisi ke-16 dengan nilai 9.

Liga Italia Pekan Ke-17

Sabtu, 11 Desember 2021

Genoa vs Sampdoria 1-3

Fiorentina vs Salernitana 4-0

Venezia vs Juventus 1-1

Udinese vs AC Milan 1-1.

Ahad, 12 Desember 2021

18:30 Torino vs Bologna

21:00 Verona vs Atalanta.

Senin, 13 Desember 2021

00:00 Napoli vs Empoli

00:00 Sassuolo vs Lazio

02:45 Inter vs Cagliari.

Selasa, 14 Desember 2021

02:45 AS Roma vs Spezia.

Klasemen Liga Italia

