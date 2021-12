Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-17 Bergulir Tengah Pekan, Simak Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-17 akan berlangsung tengah pekan. Persaingan di posisi tiga besar akan berlangsung menarik.

Saat ini, Manchester City memuncaki klasemen. Tim asuhan Pep Guardiola itu mengemas nilai 38, hanya unggul tipis dari Liverpool (37 poin) dan Chelsea (36).

Di antara ketiga tim itu, Manchester City akan bermain paling duluan, pada Rabu dinihari. Mereka akan menjamu Leeds United, yang kini menepati posisi ke-15 klasemen.

Liverpool dan Chelsea akan bermain Jumat dinihari. Liverpool melawan Newcastle United, sedangkan Chelsea menjamu Everton.

Pekan ini juga akan diwarnai lagi Brentford vs Manchester United, Arsenal vs West Ham, dan Leicester City vs Tottenham Hotspur.

Liga Inggris Pekan Ke-17

(Live Mola TV)

Rabu, 15 Desember 2021

02:30 Brentford vs Manchester United

02:45 Norwich City vs Aston Villa

03:00 Manchester City vs Leeds United (SCTV).

Kamis, 16 Desember 2021

02:30 Brighton vs Wolves

02:30 Burnley vs Watford

02:30 Crystal Palace vs Southampton

03:00 Arsenal vs West Ham.

Jumat, 17 Desember 2021

02:30 Leicester City vs Tottenham Hotspur

02:45 Chelsea vs Everton

03:00 Liverpool vs Newcastle United.

Catatan: jadwal siaran langsung bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan stasiun televisi.

Klasemen Liga Inggris



