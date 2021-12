Jadwal AS Roma vs Spezia Malam Ini, Seperti Apa Rapor Jose Mourinho?

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho membawa beban berat saat menjalani jadwal AS Roma vs Spezia akan hadir pada pekan ke-17 Liga Italia di Olimpico, Selasa dinihari, 13 Desember 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai 02.45 WIB.

Dalam laga ini Jose Mourinho akan berusaha membangkitkan AS Roma. Pelatih asal Portugal itu harus melihat tim asuhannya terus kalah dalam dua laga terakhirnya di Serie A.

Musim pertama bersama Si Serigala tak berjalan mulus bagi pelatih yang pernah dijuluki The Special One itu. Di Serie A timnya gagal bersaing di papan atas. Masih untung, di Liga Conferece mereka lolos ke babak 16 besar meski sempat sekali dipermalukan lawan, yakni digilas Bodoe/Glimt 6-1.

Seperti apa rapor Mourinho di AS Roma sepanjang musim ini? Simak di bawah ini:

Serie A

• Pertandingan: 16

• Menang: 8

• Seri: 1

• Kalah: 7

• Gol: 24-19

• Rata-rata poin per laga: 1,56

• Kemenangan terbesar: 4-0 (vs Salernitana)

• Kekalahan terbesar: 0-3 (vs Inter Milan)

• Posisi Klasemen: 8.

Liga Conference

• Pertandingan: 8

• Menang: 6

• Seri: 1

• Kalah: 1

• Kemenangan terbesar: 5-1 (vs CSKA Sofia)

• Kekalahan terbesar: 6-1 (vs Bodoe/Glimt)

• Posisi saat ini: Lolos ke babak 16 besar.

Statistiknya sebagai pelatih Roma tidak kinclong. Namun rata-rata raihan poinnya masih lebih baik ketimbang saat menangani Tottenham Hotspur (1,77). Saat itu ia, di klub Liga Inggris itu ia didepak setelah menjalani 86 laga.

Saat ini, baru 24 laga yang ia jalani di AS Roma. Performanya jauh dari memuaskan. Tapi, tampaknya, ia belum akan terancam posisinya.

Kompetisi musim masih akan berjalan panjang. Meski masih berkutat di papan tengah Liga Italia, peluangnya untuk mendongkrak posisi timnya masih terbuka. Jarak poinnya dengan Napoli yang ada di posisi empat besar hanya 11 poin.

Kini, mantan pelatih Real Madrid, Chelsea, MU, dan Inter Milan itu harus berpacu dengan waktu untuk memastikan AS Roma mampu tampil lebih konsisten dengan terus meraih kemenangan. Dimulai segera dari laga melawan Spezia malam ini.

WHOSCORED, TRANSFERMARKT

