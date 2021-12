Undian Liga Champions Sudah Dilakukan, Ini Jadwal Lengkap Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak 16 besar Liga Champions sudah dilakukan Senin, 13 Desember 2021. Proses drawing sempat dilakukan dua kali karena terjadi kesalahan teknis pada penyelenggaraan yang pertama.

Hasil undian antara lain menghadirkan laga besar PSG vs Real Madrid. Selain itu ada Inter Milan vs Liverpool dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Tim yang menjadi runner-up pada babak penyisihan grup akan tampil menjadi tuan rumah lebih dahulu. Pertandingan babak 16 besar akan berlangsung Februari dan Maret 2022.

Inilah jadwal Liga Champions 2021-22 untuk babak 16 besar:

Leg Pertama

16 Februari 2022

03:00 PSG vs Real Madrid

03:00 Sporting vs Manchester City.

17 Februari 2022

03:00 Inter Milan vs Liverpool

03:00 Salzburg vs Bayern Munchen.

23 Februari 2022

03:00 Chelsea vs Lille

03:00 Villarreal vs Juventus.

24 Februari 2022

03:00 Atletico Madrid vs Manchester United

03:00 Benfica vs Ajax.

Leg Kedua

9 Maret 2020

03:00 Bayern Munchen vs Salzburg

03:00 Liverpool vs Inter Milan.

10 Maret 2020

03:00 Manchester City vs Sporting

03:00 Real Madrid vs PSG.

16 Maret 2020

03:00 Ajax vs Benfica

03:00 Manchester United vs Atletico Madrid.

17 Maret 2020

03:00 Juventus vs Villarreal

03:00 Lille vs Chelsea.

Jadwal babak perempat final Liga Champions akan berlangsung pada April 2020, semifinal pada April dan Mei, sedangkan final berlangsung 28 Mei 2022.

Baca juga : Kata Sergio Ramos Setelah PSG Dipastikan Bertemu Real Madrid di Babak 16 Besar Liga Champions

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.