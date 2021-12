Undian Liga Champions Diulang, Pep Guardiola Tak Salahkan UEFA

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menilai undian Liga Champions yang sempat diulang sebagai hal yang wajar. Dia menilai kesalahan teknis seperti itu bisa saja terjadi sehingga tak perlu dibesar-besarkan.

Guardiola tak hadir dalam acara undian yang berlangsung di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada Senin kemarin. Dia tetap berada di Inggris untuk mempersiapkan timnya menghadapi Leeds United.

Dalam konferensi pers menjelang laga itu, Guardiola pun mendapatkan pertanyaan soal undian yang diulang itu. Dia menyatakan memaklumi hal tersebut.

"Saya rasa kesalahan-kesalahan seperti ini akan terulang lagi," ujar Guardiola. "Saya rasa situasinya memang ada sebuah kesalahan. Situasi ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik seorang manajer, seorang pemain atau bahkan UEFA juga bisa melakukan kesalahan."

Pep Guardiola juga menilai keputusan UEFA untuk mengulang undian itu tepat. Menurut dia, sangat janggal jika UEFA mempertahankan hasil undian padahal mereka mengetahui ada kesalahan.

"Saya rasa ini keputusan yang adil. Akan jadi kesalahan besar jika UEFA tidak mengulangi undian ini, akan ada banyak kecurigaan di sana-sini," ujarnya.

Pengundian babak 16 besar Liga Champions pada Senin kemarin diwarnai drama. UEFA menyatakan undian pertama harus dibatalkan karena ada kesalahan teknis pada perangkat lunak mereka.

Hasil undian kedua membuat Real Madrid tak puas. Pada undian pertama, Madrid dijadwalkan bertemu dengan tim kuda hitam Benfica sementara pada undian kedua mereka harus menghadapi tim bertabur bintang PSG.

Berikut hasil undian pertama babak 16 besar Liga Champions yang kemudian dibatalkan:

Benfica vs Real Madrid

Villarreal vs Manchester City

Atletico Madrid vs Bayern Munchen

RB Salzburg vs Liverpool

Inter Milan vs Ajax Amnsterdam

Sporting Lisbon vs Juventus

Chelsea vs Lille

Paris Saint-Germain vs Manchester United

Berikut hasil undian pengundian ulang babak 16 besar Liga Champions:

RB Salzburg vs Bayern Munchen

Sporting Lisbon vs Manchester City

Benfica vs Ajax Amsterdam

Chelsea vs Lille

Atletico Madrid vs Manchester United

Villarreal vs Juventus

Inter Milan vs Liverpool

PSG vs Real Madrid

Bagi Manchester City, undian ulang itu memang tak banyak berpengaruh pasalnya mereka sama-sama akan menghadapi tim kuda hitam. Hasil Undian Liga Champions kemarin sebenarnya juga merugikan bagi Liverpool, akan tetapi Manajer Jurgen Klopp menyatakan tak keberatan jika kemudian harus menghadapi Inter Milan.

