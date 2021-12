Ini Kesalahan Teknis pada Undian Liga Champions Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Drama terjadi pada acara undian Liga Champions di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada Senin malam kemarin. Badan Sepak Bola Eropa itu menyatakan ada kesalahan teknis pada sistem komputer mereka sehingga undian pertama harus diulang.

Menurut media Inggris The Athletic, kesalahan teknis itu terjadi ketika Manchester United tak masuk ke dalam daftar tim yang mungkin dihadapi oleh Atletico Madrid.

Menurut laporan itu kesalahan pada komputer UEFA terjadi setelah awal. Bola yang berisikan nama Manchester United masuk ke dalam undian untuk calon lawan Villarreal. Secara aturan, kedua tim tak boleh bertemu di babak 16 besar karena berasal dari grup yang sama.

Secara kebetulan, mantan pemain Arsenal Andrey Arshavin yang mendapat kehormatan untuk melakukan undian kemudian mengambil bola Manchester United itu sehingga hasil undian Manchester United vs Villarreal harus dibatalkan. Arshavin mengambil bola kedua yang membuat Villarreal bertemu dengan Manchester City.

Masalah kedua terjadi setelah bola dengan nama Manchester United tak kembali dimasukkan ke dalam pot saat pengundian untuk calon lawan Atletico Madrid. Padahal, secara aturan Manchester United merupakan salah satu tim yang sah untuk menjadi calon lawan skuad asuhan Diego Simeone.

Kesalahan lainnya adalah karena bola dengan nama Liverpool masuk ke dalam pot untuk menentukan calon lawan Atletico Madrid. Kedua tim juga tak diperbolehkan bertemu di babak 16 besar karena berasal dari grup yang sama di babak penyisihan.

Berikut hasil undian pertama babak 16 besar Liga Champions yang kemudian dibatalkan:

Benfica vs Real Madrid

Villarreal vs Manchester City

Atletico Madrid vs Bayern Munchen

RB Salzburg vs Liverpool

Inter Milan vs Ajax Amnsterdam

Sporting Lisbon vs Juventus

Chelsea vs Lille

Paris Saint-Germain vs Manchester United

Menyadari kekeliruan itu, UEFA langsung mengeluarkan pernyataan bahwa hasil undian itu harus dibatalkan dan diulang. Pada undian kedua, Manchester United akhirnya bertemu dengan Atletico Madrid sementara PSG harus berhadapan dengan Real Madrid. Bayern Munchen menjadi pihak yang diuntungkan karena hanya akan menghadapi RB Salzburg.

Berikut hasil undian pengundian ulang babak 16 besar Liga Champions:

RB Salzburg vs Bayern Munchen

Sporting Lisbon vs Manchester City

Benfica vs Ajax Amsterdam

Chelsea vs Lille

Atletico Madrid vs Manchester United

Villarreal vs Juventus

Inter Milan vs Liverpool

PSG vs Real Madrid

Hasil undian Liga Champions itu sempat mendapatkan protes dari Real Madrid, akan tetapi ditolak oleh UEFA. Liverpool yang juga mendapatkan hasil undian lebih berat tak mengajukan protes. Manajer Jurgen Klopp justru sangat bersemangat karena mereka akan menghadapi Inter Milan.

THE ATHLETIC

