Hasil - Klasemen Piala AFF 2020: Dangda Bikin Rekor, Thailand Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Thailand menjadi peserta pertama yang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Mereka melaju setelah menang 2-1 atas Filipina dalam pertandingan di National Stadium, Kallang Singapura, Selasa, 14 Desember 2021.

Kedua gol Timnas Thailand dalam pertandingan itu diborong oleh Teerasil Dangda pada menit ke-26 dan 78. Gol keduanya tercipta dari titik penalti. Adapun gol Filipina dicetak oleh Patrick Gary-Anthony Reichell pada menit ke-57.

