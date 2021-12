Rekap Hasil, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17, dan Jadwal Rabu Malam Ini

Pemain Arsenal, Alexandre Lacazette, Thomas Partey, dan Albert Sambi Lokonga tampak kecewa setelah pemain Liverpool, Diogo Jota menjebol gawang mereka dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris, 20 November 2021. Dengan kekalahan ini, Arsenal harus menunda ambisi menembus empat besar dan tertahan di posisi kelima masih dengan 21 poin. Action Images via Reuters/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-17 berlangsung tengah minggu ini. Pada Rabu dinihari, 15 Desember 2021, Manchester City dan Aston Villa sama-sama menang. Malam ini, ada aksi Arsenal.

Manchester City berhasil menang 7-0 saat menjamu Leeds United. Kevin De Bruyne memborong dua gol, pada menit ke-32 dan 62. Gol Man City lainnya diceploskan Phol Foden (8), Jack Grealish (13), Riyad Mahrez (49), John Stones (74), dan Nathan Ake (78).

Dengan kemenangan ini, Manchester City aman di puncak klasemen. Tim asuhan Pep Guardiola itu mengemas nilai 41, unggul empat poin dari Liverpool yang belum menjalani jadwal pekan ke-17.

Leeds United menderita kekalahan keduanya secara beruntun dan hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Tim asuhan Marcelo Bielsa itu kini menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 16.

Dalam laga lainnya, Aston Villa menang 2-0 di markas Norwich City. Mereka unggul berkat gol Jacob Ramsey dan Ollie Watkins.

Aston Villa menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 22. Norwich City masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 10.

Pada Kamis dinihari nanti, akan hadir laga Arsenal vs West Ham. Arsenal kini menempati posisi keenam dengan nilai 26, sedangkan West Ham ada di posisi keempat dengan nilai 28.

Malam ini juga ada tiga laga lain, yakni Brighton vs Wolves, Burnley vs Watford, dan Crystal Palace vs Southampton.

Liga Inggris Pekan Ke-17

Rabu, 15 Desember 2021

Brentford vs Manchester United (ditunda)

Norwich City vs Aston Villa 0-2

Manchester City vs Leeds United 7-0.

Kamis, 16 Desember 2021

02:30 Brighton vs Wolves

02:30 Burnley vs Watford

02:30 Crystal Palace vs Southampton

03:00 Arsenal vs West Ham.

Jumat, 17 Desember 2021

02:30 Leicester City vs Tottenham Hotspur

02:45 Chelsea vs Everton

03:00 Liverpool vs Newcastle United.

Klasemen Liga Inggris



