Piala AFF 2020: Timnas Indonesia vs Vietnam, Berikut Rekor Pertemuan Kedua Tim

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia vs Vietnam di laga ketiga babak penyisihan Grup B Piala AFF 2020. Pertandingan bakal berlangsung di Bishan Stadium, Singapura, Rabu, 15 Desember 2021, mulai 19.30 WIB, dengan disiarkan secara langsung di RCTI dan iNews TV.

Duel ini diprediksi bakal berlangsung sengit. Sebab, kedua tim sama-sama sedang berada dalam performa yang bagus, meraih kemenangan dalam dua laga sebelumnya.

Tak hanya itu, timnas Indonesia dan Vietnam, saat ini sama-sama ditangani pelatih asal Korea Selatan. Skuad Garuda di bawah Shin Tae-yong. Sementara, The Golden Star dilatih Park Hang-seo.

Dalam konferensi pers menjelang laga, pelatih Vietnam menantang Indonesia bermain terbuka. Namun, bisa berbahaya jika Evan Dimas dan rekan-rekannya meladeni permainan terbuka Vietnam.

Vietnam dikenal dengan aliran bola cepat dan gaya menekan tinggi di area pertahanan. Seperti yang terjadi pada pertemuan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Juni lalu.

Skuad asuhan Shin Tae-yong sebenarnya mampu menahan serangan Vietnam pada babak pertama dengan bermain bertahan dan baru kecolongan empat gol setelah mencoba bermain terbuka pada babak kedua.

Shin Tae-yong diprediksi tak akan termakan perang urat syaraf yang dilancarkan koleganya tersebut. Memperkuat pertahanan merupakan misi utama Tae-yong. Apalagi pada dua laga sebelumnya tembok pertahanan Timnas Indonesia kebobolan tiga gol.

Dua pelatih Korea Selatan itu tentunya telah sama-sama menganalisis kekuatan lawan dan mempersiapkan timnya menjelang laga Indonesia vs Vietnam pada Rabu ini.

Terlepas dari persiapan yang dilakukan, kedua tim ini sudah berulang kali berhadapan dalam sejumlah ajang kejuaraan. Dari 24 kali pertemuan mereka, Indonesia mempunyai rapor lebih baik. Skuad Garuda meraih sembilan kemenangan, sembilan kali imbang dan enam kali kalah.

Rekor positif itu mungkin bisa menjadi modal utama bagi timnas Indonesia. Namun, perlu dilihat dalam lima pertemuan terakhir mereka, Indonesia hanya sekali menang, tiga kali kalah dan sekali imbang.

Kemenangan itu diraih Indonesia pada 3 Desember 2016 saat mampu menumbangkan Vietna, 2-1 di leg pertama semifinal Piala AFF 2016.

Sementara hasil imbang diraih pada leg kedua semifinal Piala AFF 2016. Kemudian untuk kekalahan teranyar didapatkan Indonesia dari Vietnam pada 7 Juni 2021 saat Vietnam mencukur Indonesia 4-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Rekor pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam:

28 November 1991 Indonesia vs Vietnam (1-0 SEA Games)

16 April 1993 Vietnam vs Indonesia (1-0 Kualifikasi Piala Dunia)

30 April 1993 Indonesia vs Vietnam (2-1 Kualifikasi Piala Dunia)

09 Juni 1993 Indonesia vs Vietnam (1-0 SEA Games)

12 Desember 1995 Vietnam vs Indonesia (1-0 SEA Games)

11 September 1996 Vietnam vs Indonesia (1-1 Piala AFF)

15 September 1996 Vietnam vs Indonesia (3-2 AFF Championship)

24 Februari 1997 Indonesia vs Vietnam (1-0 Dunhill Cup)

07 Oktober 1997 Indonesia vs Vietnam (2-2 SEA Games)

12 Agustus 1999 Indonesia vs Vietnam (0-1 SEA Games)

16 November 2000 Vietnam vs Indonesia (2-3 Piala AFF)

06 September 2001 Indonesia vs Vietnam (1-0 SEA Games)

21 Desember 2002 Indonesia vs Vietnam (2-2 Piala AFF)

11 Desember 2004 Vietnam vs Indonesia (0-3 Piala AFF)

15 Januari 2007 Indonesia vs Vietnam (1-1 Piala AFF)

11 Juni 2008 Indonesia vs Vietnam (1-0 uji coba)

15 September 2012 Indonesia vs Vietnam (0-0 uji coba)

16 Oktober 2012 Vietnam vs Indonesia (0-0 uji coba)

20 November 2014 Vietnam vs Indonesia (2-2 uji coba)

22 November 2014 Vietnam vs Indonesia (2-2 Piala AFF)

08 November 2016 Vietnam vs Indonesia (3-2 uji coba)

03 Desember 2016 Indonesia vs Vietnam (2-1 Piala AFF)

07 Desember 2016 Vietnam vs Indonesia (2-2 Piala AFF)

IRSYAN HASYIM

