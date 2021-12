Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-18, Siaran Langsung, dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-18 atau putaran kedua. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Jumat, 17 Desember 2021.

Laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta akan jadi pembuka jadwal pekan ini. Persija Jakarta kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 26, sedangkan PSIS ada di urutan keenam dengan nilai 27.

Pekan ini, persaingan menarik akan kembali terjadi di papan atas. Bhayangkara FC, yang pekan sebelumnya ditahan Persija 0-0, saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 37.

Dua tim di bawahnya memiliki nilai yang tak terpaut jauh. Mereka adalah Persib Bandung (34) dan Arema FC (33).

Pekan ini Bhayangkara akan melawan Arema FC, pada Ahad malam. Adapun Persib akan menghadapi Persita sehari sebelumnya.

Di papan bawah, persaingan meninggalkan zona degradasi juga berlangsung menarik. Persisaja masih terpuruk di dasar klasemen dengan hanya meraih satu kemenangan. Mereka akan melawan PSS Sleman, pada Sabtu.

Persipura Jayapura, yang ada di posisi ke-17, baru bangkit dengan mengalahkan PSIS Semarang 2-1. Mereka akan berusaha menjaga momentum saat melawan Persela Lamongan, Sabtu.

Pekan ini juga diwarnai laga Borneo FC vs Persik Kediri, PSM Makassar vs Madura United, dan Tira Persikabo vs Persebaya Surabaya. Adapun laga Bali United vs Barito Putera ditunda.

