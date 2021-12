Liga Inggris: Leicester vs Spurs Ditunda karena Covid-19, Juga 5 Laga Pekan 18

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Leicester City vs Tottenham Hotspur tak jadi digelar. Pertandingan pekan ke-17 Liga Inggris itu dibatalkan hanya beberapa jam sebelum penyelenggaraan, Jumat dinihari, 17 Desember 2021.

Penyebab pembatalan itu karena serangan Covid-19 yang tengah melanda Tottenham Hotspur. Sebelumnya, dua laga klub itu melawan Burnley dan Brighton juga sudah ditunda karena alasan sama.

Pada pekan ke-18, selain laga Leicester City vs Tottenham Hotspur juga ada dua pertandingan lain yang tertunda karena amukan Covid-19. Keduanya adalah Brentford vs Manchester United dan Burnley vs Watford.

Rangkaian jadwal yang ditunda karena Covid-19 itu bertambah jumlahnya untuk laga pekan ke-18 akhir minggu ini. Tercatat ada lima laga yang sudah diputuskan akan ditangguhkan.

Kelima laga itu adalah Manchester United vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, dan West Ham United vs Norwich City, Everton vs Leicester City.

Operator Liga Premier menyatakan bahwa mereka saat ini masih menerapkan pendekatan kasuistik untuk menentukan status tiap pertandingan berdasar aturan yang berlaku.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan seperti kemampuan sebuah tim menurunkan skuad yang cukup untuk sebuah pertandingan.

Kemudian status, keparahan, dan potensi dampak atas lonjakan kasus Covid-19 di skuad sebuah tim serta sempat tidaknya para pemain melakukan persiapan secara aman untuk sebuah laga.

Dari laga-laga yang diputuskan ditangguhkan di atas, Brentford, Watford dan Leicester mengalami lonjakan kasus Covid-19 di skuadnya serta harus menutup fasilitas latihan.

Sedangkan Norwich tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk bermain karena kombinasi kasus Covid-19, cedera dan beberapa kondisi kesehatan lainnya.

Dengan pengumuman terbaru ini maka sudah ada sepuluh pertandingan yang ditangguhkan karena lonjakan Covid-19 sejak bulan lalu.

