Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, 5 Pertandingan Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-18 dipastikan hanya akan diisi oleh lima pertandingan. Premier League telah memastikan lima pertandingan lainnya ditunda.

Kepastian penundaan lima pertandingan itu dilakukan pada Kamis kemarin waktu setempat. Awalnya Premier League hanya mengumumkan penundaan laga Manchester United vs Brighton & Hove Albion karena penyebaran Covid-19 di kubu Setan Merah.

Beberapa jam berselang otoritas Liga Inggris itu mengumumkan laga Southampton v Brentford, Watford v Crystal Palace, West Ham United v Norwich City dan Everton v Leicester City juga ikut ditunda. Brentford, Watford, Norwich City dan Leicester City juga disebut tengah dilanda wabah Covid-19.

Penyebaran Covid-19 juga terjadi di dua tim papan atas Liga Inggris, Chelsea dan Liverpool. Tiga pemain Chelsea - Romelu Lukaku, Timo Werner dan Callum Hudson-Odoi disebut juga terkena Covid-19 sementara Liverpool kehilangan Virgil van Dijk, Fabinho dan Curtis Jones.

Meskipun demikian, Premier League belum memutuskan untuk menunda laga kedua tim itu. Chelsea akan melawat ke markas Wolverhampton Wanderers sementara Liverpool menyambangi stadion milik Tottenham Hotspur.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-18:

Sabtu, 18 Desember 2021

22.00 WIB - Aston Villa vs Burnley

Ahad, 19 Desember 2021

00.30 WIB - Leeds United vs Arsenal

21.00 WIB - Wolves vs Chelsea

21.15 WIB - Newcastle vs Manchester City

23.30 WIB - Tottenham vs Liverpool

Pertemuan Tottenham vs Liverpool dipastikan akan sangat ketat. Tottenham harus meraih kemenangan jika ingin memperbaiki posisinya di klasemen Liga Inggris.

Skuad asuhan Antonio Conte berpeluang menggeser Manchester United yang menduduki peringkat keenam jika meraih kemenangan dari Liverpool. Mereka juga memiliki keuntungan karena memiliki satu pertandingan lebih sedikit dari Setan Merah.

Di sisi lain, Liverpool membutuhkan kemenangan untuk tetap menempel ketat Manchester City di klasemen. Anak asuh Jurgen Klopp saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan selisih hanya satu angka saja. Jika gagal menang, mereka sama saja membiarkan City membuka jarak karena rivalnya itu hanya akan menghadapi tim penghuni zona degradasi Newcastle United.

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-18 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Laga Leeds United vs Arsenal dan Tottenham Hotspur vs Liverpool juga akan disiarkan oleh SCTV.