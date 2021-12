Covid-19 dalam Skuad, Aston Villa Batal Jamu Burnley Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Covid-19 kembali menunda laga di Liga Premier Inggris. Kali ini antara Aston Villa melawan Burnley yang sejatinya digelar di Villa Park pada Sabtu pukul 22.00 WIB. Penundaan karena adanya tambahan kasus Covid-19 dalam skuad Villa.

Pengumuman penundaan dibuat dua jam sebelum kick-off. Dewan Liga Inggris menyatakan menyetujui permintaan Aston Villa karena klub itu klub tidak memiliki cukup pemain untuk menurunkan tim. "Keputusan ini didasarkan pada jumlah kasus Covid-19, cedera, dan penyakit," bunyi pengumuman itu.

Dari Liga maupun Aston Villa tidak ada rincian tentang berapa banyak pemain yang dinyatakan positif Covid-19. Hanya disampaikan bahwa setiap pihak yang mendapat hasil tes positif langsung menjalani isolasi sesuai pedoman dan protokol kesehatan di Inggris.

"Klub sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang terjadi pada Burnley Football Club, baik pendukung kami sendiri maupun penggemar Burnley karena menghadiri pertandingan, tetapi telah bertindak secepat mungkin pagi ini untuk meminimalkan gangguan," bunyi keterangan dari Aston Villa.

Laga kandang Burnley melawan Watford pada Rabu lalu juga ditunda dengan pemberitahuan singkat karena adanya kasus baru Covid-19.

Liga Inggris mengatakan bahwa empat laga lainnya untuk pekan ini akan berlangsung sesuai rencana yaitu pada Minggu. Mereka adalah Leeds United vs Arsenal pukul 00.30 WIB, Newcastle United vs Manchester City pukul 21.00 WIB, Wolverhampton Wanderers vs Chelsea pukul 21.00 WIB dan Tottenham Hotspur vs Liverpool 23.30 WIB.