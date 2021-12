Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-18: 6 Laga Tertunda, Arsenal Kalahkan Leeds 4-1

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris terus diganggu Covid-19. Satu laga lain pada Sabtu malam, 18 Desember 2021, kembali tertunda, yakni Aston Villa melawan Burnley,

Itu menjadi laga keenam yang tertunda dalam rangkaian jadwal pekan ke-18. Praktis hanya ada empat laga yang akan berlangsung sepanjang pekan ini.

Salah satu laga yang sudah sukses digelar itu adalah Leeds United vs Arsenal. Dalam pertandingan tersebut The Gunners menang 4-1.

Gabriel Martinelli menyarangkan dua dari empat gol kemenangan Arsenal di laga kali ini. Pemain Brasil berusia 20 tahun itu kini sudah membukukan tiga gol dalam dua pertandingan terakhir.

Dua gol Arsenal lainnya dicetak Bukayo dan Emile Smith-Rowe. Sedangkan gol tunggal Leeds United diceploskan Raphinha dari titik penalti.

Kemenangan ini menandai kali pertama Arsenal mendapatkan pasokan gol dari pemain-pemain berusia 21 tahun atau lebih muda dalam sebuah laga Liga Premier. Martinelli dan Saka masih berusia 20 tahun, sedangkan Smith-Rowe menginjak usia 21 tahun.

Catatan tiga kemenangan beruntun itu membuat Arsenal memantapkan posisi mereka di peringkat keempat klasemen dengan raihan 32 poin. Sedangkan Leeds yang menelan kekalahan ketiga dalam empat laga tak beranjak dari urutan ke-16 dengan 16 poin.

Malam ini tiga laga lain dijadwalkan akan tetap berlangsung, yakni Newcastle United vs Manchester City, Wolverhampton Wanderers vs Chelsea, dan Tottenham Hotspur vs Liverpool.

Selanjutnya: Rekap Hasil, Jadwal, dan Klasemen