Jadwal Bola Selasa Malam Ini 21 Desember: Juventus, Barcelona, Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 21 Desember 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Piala Liga Inggris (Carabao Cup).

Dari Liga Italia akan memasuki jadwal pekan ke-19. Malam ini antara lain akan hadir laga Juventus vs Cagliari, Genoa vs Atalanta, dan Venezia vs Lazio.

Liga Spanyol akan hadir dengan laga tunda pekan ke-4. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Villarreal vs Alaves dan Sevilla vs Barcelona.

Rabu dinihari nanti juga akan tersaji laga perempat final Piala Liga (Carabao Cup). Arsenal akan ditantang Sunderland.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu dinihari, 22 Desember 2021

Liga Italia

(Pekan ke-19, live Bein Sports)

00:30 Udinese vs Salernitana

02:45 Genoa vs Atalanta (RCTI)

02:45 Juventus vs Cagliari

22:30 Sassuolo vs Bologna

22:30 Venezia vs Lazio.

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan ke-4, live Bein Sports)

01:00 Villarreal vs Alaves

03:00 Sevilla vs Barcelona.

Carabao Cup

(Babak perempat final)

02:45 Arsenal vs Sunderland (Mola TV).