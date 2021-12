Arsenal Kalahkan Sunderland 5-1, Lolos ke Semifinal Carabao Cup

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal berhasil meraih tiket babak semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Tim asuhan Mikel Arteta itu lolos setelah mengalahkan Sunderland dengan skor 5-1 dalam pertandingan di Emirates Stadium, Rabu dinihari, 22 Desember 2021.

Arsenal mendominasi dalam laga ini. Mereka unggul jauh dalam hal penguasaan bola (68 persen) juga dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (9 berbanding 6).

Dominasi itu tercermin dalam gol yang tercipta. Arsenal membuka keunggulan lewat gol Eddie Nketiah pada menit ke-17. Nicolas Pepe kemudian menggandakan keunggulan itu 10 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Cedric Soares.

Sunderland, yang kini berlaga di divisi tiga, mengecilkan ketertinggalan lewat gol Nathan Broadhead. Gol ini tercipta berkat umpan Elliot Embleton. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, tepatnya menit ke-49, Eddie Nketiah mencetak gol keduanya. Kali ini ia meneruskan umpan Nuno Tavares. Nketiah kemudian meraih gol ketiganya pada menit ke-58, berkat assist Nicolas Pepe.

Pemain muda Arsenal, Chalie Potino, kemudian mencetak gol kelima timnya pada injury time. Pemain berusia 18 tahun ii melakukan debutnya dengan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79.

Arsenal menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal. Dalam dua kesempatan sebelumnya, pada 2010/11 dan 2017/18, mereka mampu terus melaju ke partai puncak saat lolos ke semifinal.

Sementara itu, tiga laga semifinal Carabao Cup lainnya baru akan berlangsung Kamis dinihari nanti. Enam tim Premier League akan berjibaku, yakni Brentford vs Chelsea, Liverpool vs Leicester City, dan Tottenham Hotspur vs West Ham United.

