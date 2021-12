Jadwal Bola Rabu 22 Desember: Milan, Inter, Madrid, Liverpool, Chelsea, Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 22 Desember 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Piala Liga Inggris (Carabao Cup), Liga 2 dan Piala AFF.

Dari Liga Italia akan memasuki jadwal pekan ke-19. Malam ini akan hadir banyak laga menarik, termasuk AS Roma vs Sampdoria, Inter Milan vs Torino, Empoli vs AC Milan, dan Napoli vs Spezia.

Liga Spanyol akan hadir dengan laga tunda pekan ke-9. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Granada vs Atletico Madrid dan Athletic Bilbao vs Real Madrid.

Rabu dinihari nanti juga akan tersaji laga perempat final Piala Liga (Carabao Cup). Tiga laga akan berlangsung serentak, yakni Liverpool vs Leicester City, Brentford vs Chelsea, Tottenham vs West Ham United.

Liga Prancis akan memasuki pekan ke-19. Malam ini antara lain ada laga Lorient vs PSG, Monaco vs Rennes, dan Bordeaux vs Lille.

Liga 2 Indonesia memasuki laga terakhir babak 8 besar Grup V. Persis Solo dan Siriwjaya FC yang memiliki nilai sama akan berebut tiket kedua semifinal, untuk menyusul Rans Cilegon FC. Persis akan melawan Persiba Balikpapan, sedangkan Sriwijaya FC melawan Rans Cilegon FC.

Dari Piala AFF 2020, yang sedang berlangsung di Singapura, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu, 22 Desember 2021

Semifinal Piala AFF 2020

(Leg 1 Semifinal)

19:30 Singapura vs Timnas Indonesia (RCTI, Inews TV).

Liga 2

(Babak 8 Besar)

21.00 Persis Solo vs Persiba Balikpapan (Ochannel)

21.00 Sriwijaya FC vs Rans Cilegon FC (Indosiar).

Liga Italia

(Pekan ke-19, live Bein Sports)

22:30 Sassuolo vs Bologna

22:30 Venezia vs Lazio.

Kamis, 23 Desember 2021

Liga Italia

(Pekan ke-19, live Bein Sports)

00:30 AS Roma vs Sampdoria

00:30 Inter Milan vs Torino (RCTI)

00:30 Verona vs Fiorentina

02:45 Empoli vs AC Milan

02:45 Napoli vs Spezia.

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan ke-9, live Bein Sports)

01:00 Granada vs Atletico Madrid

03:30 Athletic Bilbao vs Real Madrid.

Carabao Cup

(Babak perempat final, Live Mola TV)

02:45 Liverpool vs Leicester City

02:45 Brentford vs Chelsea

02:45 Tottenham vs West Ham United.

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

03:00 Bordeaux vs Lille

03:00 Clermont vs Strasbourg

03:00 Lorient vs PSG (RCTI+)

03:00 Lyon vs Metz

03:00 Marseille vs Reims

03:00 Monaco vs Rennes

03:00 Montpellier vs Angers

03:00 Nice vs Lens

03:00 St Etienne vs Nantes

03:00 Troyes vs Brest.

Piala AFF 2020

(Leg 1 Semifinal)

19:30 Vietnam vs Thailand (Inews TV).

Liga 2

(Babak 8 Besar)

21.00 PSIM Yogyakarta vs Sulut United (Ochannel)

21.00 PSMS Medan vs Martapura Dewa United (Indosiar).

