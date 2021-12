Hasil Carabao Cup: Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur berhasil lolos ke babak semifinal Carabao Cup (Piala Liga Inggris), Kamis dinihari, 23 Desember 2021. Mereka menyusul Arsenal yang sudah lebih dahulu melaju.

Chelsea menang 2-0 saat berlaga di kandang Brentford. Mereka unggul berkat gol bunuh diri Pontus Jansson (menit 80) dan gol penalti Jorginho (85).

Dalam laga lainnya, Tottenham Hotspur menang 2-1 saat menjamu West Ham United. Gol Spurs dicetak Steven Bergwijn (29) dan Lucas Moura (34). Gol West Ham diceploskan Jarrod Bowen (32).

Sementara itu, Liverpool harus melewati babak adu penalti saat menyingkirkan Leicester City. Kedua tim bermain 3-3 dan Liverpool kemudian menang adu penalti 5-4.

Pertandingan ini berlangsung seru. Leicester meraih tiga gol di babak pertama, lewat double Jamie Vardy (9 dan 12) serta James Madison.

Liverpool meraih satu gol di babak yang sama, lewat Alex Oxlade-Chamberlain (19). Mereka lalu mendapat dua gol lain pada babak kedua lewat Diego Jota (69) dan Takui Minamino (90+5).

Dalam adu penalti hanya satu penendang penalti Liverpool yang gagal mencetak gol, yakni Minamino. Sedangkan Leicester harus melihat dua pemainnya, Luke Thomas dan Ryan Bertrand, gagal mencetak gol.

Hasil perempat final Carabao Cup

Brentford vs Chelsea 0-2

Tottenham Hotspur vs West Ham 2-1

Liverpool vs Leicester 3-3 (Liverpool menang adu penalti 5-4)

Hasil hari sebelumnya:

Arsenal vs Sunderland 5-1.

Babak semifinal Carabao Cup akan dilakukan dengan sistem tandang dan kandang. Leg pertama pada 3 Januari dan yang kedua pada 10 Januari.

